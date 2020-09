Huda kršitev zračnega prostora zveze Nato

"Ta incident prikazuje rusko nespoštovanje mednarodnih norm in suverenosti zračnega prostora zavezniške države. Še naprej smo pozorni in pripravljeni na varovanje Natovega zračnega prostora 24 ur na dan, sedem dni v tednu," je dejal general Jeff Harrigian , poveljnik Natovega zavezniškega zračnega poveljstva.

Danci so proti suhoju poslali sile za hitro posredovanje, a je rusko letalo pobegnilo proti Kaliningradu, še preden jim ga je uspelo prestreči. Danska letala so, kot pravi Nato, v zraku ostala še nekaj čas in varovala ter nadzorovala območje. Nepooblaščen vdor v suvereni zračni prostor je huda kršitev mednarodnega prava. Petkov incident je prvi te vrste po več letih in kaže na novo raven ruskega provokativnega vedenja, so še sporočili z Nata.