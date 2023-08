Huda lakota v Severni Koreji: helikopterji škropijo polja, Kim obiskal kmete

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je obiskal več kmetij, ki jih je v zadnjem času prizadel tajfun Khanun, so sporočili tamkajšnji državni mediji. Spremljal je vojaške helikopterje, ki so škropili polja s pesticidi, da bi rešili čim več pridelka, saj državo pestita huda prehranska kriza in pomanjkanje osnovnih dobrin.

Severno Korejo je prejšnji teden prizadel tajfun Khanun, ki je povzročil veliko škode. V tej državi so naravne nesreče pogosto uničujoče zaradi šibke infrastrukture in razširjenega krčenja gozdov, kar še povečuje ranljivost ob poplavah in neurjih. Kim Džong Un je prizadete kmetije obiskal le nekaj ur po tem, ko je Varnostni svet ZN kritiziral severnokorejski režim, ker porablja veliko denarja za jedrsko orožje, medtem ko prebivalstvo strada in trpi pomanjkanje osnovnih dobrin. Medtem je Kim v začetku tega tedna okrcal neodgovorne uradnike, ker niso preprečili škode, ki jo je povzročilo neurje. Po podatkih južnokorejske tajne službe je v Severni Koreji med januarjem in julijem letos zaradi lakote umrlo približno 240 ljudi, kar je dvakrat več od nedavnega letnega povprečja. Prebivalcem Severne Koreje sicer težave z lakoto niso tuje – sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je iz tega razloga umrlo več sto tisoč ljudi, po nekaterih ocenah celo več milijonov. Država sicer kljub hudim težavam v kmetijskem sektorju in pomanjkanju hrane v zadnjem času porablja ogromne količine denarja za vojsko in oboroževanje. Pjongjang je letos izvedel tudi rekordno število preizkusov orožja.