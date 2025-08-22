Svetli način
Tujina

Huda nesreča med gradnjo: del mostu padel v reko, 12 mrtvih

Činghaj, 22. 08. 2025 16.25 | Posodobljeno pred eno minuto

S Kitajske poročajo o tragični nesreči v gradbeništvu, ki je vzela življenja najmanj 12 delavcev. Nesreča se je zgodila med gradnjo mostu čez Rumeno reko na severozahodu države v provici Činghaj, ko se je strgala jeklenica, zaradi česar se je zrušil del mostu v gradnji, po katerem bo tekla železniška proga do Sečuana.

Huda nesreča se je zgodila v noči na petek, ob treh zjutraj po lokalnem času. Med napenjanjem se je strgala jeklenica železniškega mostu v gradnji, zato se je zrušil 108-metrski lok mostu, je sporočila kitajska tiskovna agencija Xinhua. V času nesreče je bilo na tej lokaciji 16 delavcev. Iskalna akcija se je takoj začela.

Do 14. ure je v reševalni akciji sodelovalo kar 806 ljudi o podpori različnih vozil, čolnov in helikopterja. Šest lokalnih bolnišnic se je pripravilo na izredne sprejeme. Toda veliko niso mogli storiti. Sprva so poročali o osmih mrtvih, 18. ure se je število žrtev povzpelo na 12. Štiri delavce še vedno pogrešajo.

Iskalna akcija na Rumeni reki
Pristojno ministrstvo je obljubilo, da bo skušalo čimprej najti vzrok za nesrečo nad Rumeno reko (Huang He) ter da si bodo prizadevali, da se kaj takega ne bo več zgodilo. Poškodovani most bo zaprt najmanj do konca meseca, preden se bo gradnja nadaljevala.

