Huda nesreča na italijanskem smučišču: najstnik trčil v drevo in umrl

Zimske počitnice so se za britansko družino končale tragično. Med smučanjem v italijanskih Dolomitih je 13-letnik izgubil nadzor nad smučmi, padel ter z veliko hitrostjo trčil v drevo. Njegovi starši so lahko le nemočno opazovali reševalce, ki so se 30 minut trudili rešiti življenje dečka. Čeprav je med smučanjem nosil zaščitno čelado, je na smučišču umrl.