Huda nesreča na Lošinju: rampa trajekta padla na tri mornarje, dva sta umrla

Na trajektnem pomolu v pristanišču Mali Lošinj se je zgodila grozljiva nesreča. Zrušila se je rampa trajekta Lastovo in pod seboj ukleščila tri uslužbence Jadrolinije. Policija je potrdila, da sta dva poškodbam podlegla, eden pa je hudo poškodovan. Na kraju so policisti in reševalci. Iz Jadrolinije so sporočili, da so zaradi dogodka globoko pretreseni.