Huda nesreča ob hrvaški obali: voznica vodnega skuterja po trku v jadrnico umrla

Policisti so prijavo trka dveh plovil v mestu Marina v bližini Trogirja prejeli ob 16.12, poročajo hrvaški mediji. Nesreča se je sicer zgodila v manjšem pristanišču Agana. Ena oseba je umrla, dve poškodovani pa so prepeljali v bolnišnico v Split.

"Na kraj dogodka smo poslali plovilo pristaniške uprave in službeno policijsko plovilo, o dogodku pa obvestili državno odvetništvo," so sporočili s policije.

Spletni portal Slobodna Dalmacija poroča, da je vodni skuter, na katerem so bile tri osebe, trčil v jadrnico. Umrla je ženska, ki je bila za krmilom skuterja, dve osebi, ki sta bili z njo (njeni hčeri), pa sta poškodovani. Nosile so rešilne jopiče, a so bile po trku v nezavesti, ljudje, ki so bili v bližini, pa so jih potegnili na kopno, pišejo. Kot še dodajajo, so reševalci poškodovano žensko 40 minut oživljali, a je bilo prepozno. Po njihovih informacijah naj bi šlo za nemške državljanke.

Portal še navaja, da je ena od deklet (stara okoli 15 let) huje poškodovana, reševalci naj bi jo nemudoma odnesli v reševalno vozilo, medtem ko je njena sestra utrpela lažje poškodbe.