Huda nesreča: tramvaj iztiril, ena oseba umrla

Hujša prometna nesreča se je zgodila v bližini ameriškega veleposlaništva v Sarajevu. S fotografij je razvidno, da je tramvaj iztiril s proge in pri tem uničil tramvajsko postajališče.

Operativni center tamkajšnjega ministrstva za notranje zadeve je za Klix.ba potrdil, da so na teren poslali več ekip. Na kraju dogodka so policisti, dve reševalni vozili in pripadniki gasilske brigade.

Po poročanju medijev naj bi bilo v incidentu poškodovanih več oseb, najmanj ena naj bi umrla.