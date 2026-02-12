Naslovnica
Tujina

Huda nesreča: tramvaj iztiril, ena oseba umrla

Sarajevo, 12. 02. 2026 13.49 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
M.P.
Nesreča v Sarajevu

V bližini ameriškega veleposlaništva v Sarajevu se je zgodila hujša prometna nesreča. Tramvaj je iz za zdaj neznanega razloga iztiril s proge in uničil postajališče. Kot poročajo lokalni mediji, naj bi bilo v dogodku poškodovanih več oseb, najmanj ena naj bi umrla.

Hujša prometna nesreča se je zgodila v bližini ameriškega veleposlaništva v Sarajevu. S fotografij je razvidno, da je tramvaj iztiril s proge in pri tem uničil tramvajsko postajališče. 

Operativni center tamkajšnjega ministrstva za notranje zadeve je za Klix.ba potrdil, da so na teren poslali več ekip. Na kraju dogodka so policisti, dve reševalni vozili in pripadniki gasilske brigade.

Po poročanju medijev naj bi bilo v incidentu poškodovanih več oseb, najmanj ena naj bi umrla.

sarajevo tramvaj nesreča

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
12. 02. 2026 16.16
se je iztiril
Odgovori
0 0
proofreader
12. 02. 2026 15.54
Grozno. 17-letni punci so morali amputirati nogo.
Odgovori
+2
2 0
medŠihtom
12. 02. 2026 16.16
samo statistika nič drugega.
Odgovori
0 0
proofreader
12. 02. 2026 15.53
Neprilagojena hitrost.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
12. 02. 2026 15.51
V Ljubljani se take stvari ne dogajajo ker nimamo več tramvaja.
Odgovori
+0
1 1
Medo1964
12. 02. 2026 15.47
S tem tramvajem sva se veckrat vozila, zelo moderna zadeva,,... tehnicno ziher ok. bi prej rekel, da je nekdo namenoma zvil tracnico ali pa jo kak delovni stroj poskodoval . Problem je namrec dejstvo, da je tam ameriska ambasada, ki je to samo na papirju. V resnici je to utrdba na dveh hektarjih, z 4m zidovi in avtomatskimi strojnicami. Kaj je za tistimi zidovi, bogsigavedi. Kakih 300m nizje pa je iranski kulturni center , tudi kakem hektarju in tudi sumljiv ze na prvi pogled.
Odgovori
-5
0 5
Big M
12. 02. 2026 15.21
Kdaj lahko komentiramo pokolski pohod onega osebka v Kanadi? 3x sem mela zbrisani komentar! Kaj bo zdaj?
Odgovori
+4
9 5
london1982
12. 02. 2026 15.29
Ne rabimo tvojega komentarja
Odgovori
+2
7 5
Medo1964
12. 02. 2026 15.44
Eni se peljemo za vikend po 4x letno v Sarajevo , ker tam dozivis custva ljudi, ki jih v Sloveniji ne najdes. Eni bezimo od takih kot si ti.
Odgovori
-2
2 4
Big M
12. 02. 2026 16.10
Mustafa al te bu srček bolu?
Odgovori
+0
1 1
Big M
12. 02. 2026 16.11
Stari boomer a maš doli v Sarajevu dosti transov al kako?
Odgovori
+1
1 0
Deathstar
12. 02. 2026 15.17
Kje je tehničnega opravil?
Odgovori
-6
0 6
Medo1964
12. 02. 2026 15.49
Idi enkrat samkrat v Sarajevo. z lastnim avtom. Bos izpadel totalni burek. Malo si oglej njihov avtopark in se vase zaglej. Moda svetovna. Jaz pridem z S-MAX 2018 pa me je sram ko parkiram. Tolk da ves, ze zdavnaj so nas prehiteli
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
