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Huda nesreča tramvaja: 25 poškodovanih, trije v smrtni nevarnosti

Gelsenkirchen, 06. 08. 2026 18.39 pred 3 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Nesreča tramvaja v Nemčiji

V nesreči tramvaja v zahodnem nemškem mestu Gelsenkirchen je bilo poškodovanih 25 ljudi, od tega jih je deset utrpelo hujše poškodbe, tri osebe so v smrtni nevarnosti, ob sklicevanju na policijo poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah policije se je tramvaj, ki so ga uporabljali za usposabljanje, nenadoma ustavil v središču mesta v bližini stadiona Veltins Arena. Tramvaj, ki je vozil za njim in je prevažal potnike, je nato trčil vanj.

Po besedah tiskovne predstavnice policije je sedem od 25 poškodovanih utrpelo hujše poškodbe, trije pa so v smrtni nevarnosti. Zakaj se je prvi tramvaj nenadoma ustavil sredi glavne ceste, še ni znano, je dodala.

Na prizorišču so preiskovalci in več reševalnih vozil. Območje okoli ulice Kurt Schumacher več ur po nesreči ostaja zaprto.

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KOMENTARJI1

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iwilliwillhacku
06. 08. 2026 19.36
to so bli verjetno isti kot tisti ki so zazgali apartma na hrvaskem
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