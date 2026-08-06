Huda nesreča tramvaja: 25 poškodovanih, trije v smrtni nevarnosti

Po navedbah policije se je tramvaj, ki so ga uporabljali za usposabljanje, nenadoma ustavil v središču mesta v bližini stadiona Veltins Arena. Tramvaj, ki je vozil za njim in je prevažal potnike, je nato trčil vanj.

Po besedah tiskovne predstavnice policije je sedem od 25 poškodovanih utrpelo hujše poškodbe, trije pa so v smrtni nevarnosti. Zakaj se je prvi tramvaj nenadoma ustavil sredi glavne ceste, še ni znano, je dodala.

Na prizorišču so preiskovalci in več reševalnih vozil. Območje okoli ulice Kurt Schumacher več ur po nesreči ostaja zaprto.