Huda nesreča v bližini Slavonskega Broda: ena oseba umrla, še štiri poškodovane

Policija je malo po 10. uri dopoldne sporočila, da je bilo v nesreči udeleženih več vozil. Promet na avtocesti je bil v obe smeri zaprt več kot dve uri, vozila so preusmerjali policisti, a so kljub temu nastale večkilometrske kolone.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Brod–Posavina je prijavo o hudi prometni nesreči na avtocesti A3, v bližini kraja Lužani, prejel danes ob 6.51. V nesreči, ki se je zgodila na severnem delu vozišča, je ena oseba umrla, še štiri so poškodovane. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti, reševalci, gasilci in helikopter, ki so poškodovanim nudili pomoč.

Preiskava na kraju nesreče je zaključena. Z brodsko-posavske policijske uprave so sporočili, da je po doslej znanih informacijah 46-letni bolgarski voznik avtomobila znamke bmw (nemške registracije) na odseku avtoceste, kjer je bil zaradi gradbenih del nameščena začasna prometna signalizacija, zaradi neprimerne hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Zavil je desno, na pas za ustavljanje v sili, trčil v kovinsko varnostno ograjo, nakar je vozilo pričelo zanašati. Pri tem je zadel betonsko pregrado (ki na avtocesti ločujejo smeri vožnje) in zapeljal na nasprotni vozni pas. Nato je trčil je v stranski del škode octavie, ki jo je vozil 42-letni Hrvat. Bmw se je prevrnil na streho, vozilo pa je pri tem zadelo še sprednji del avtomobila, ki ga je vozila 36-letna ženska.

42-letni Hrvat je na kraju nesreče umrl, še štiri osebe iz obeh avtomobilov so bile poškodovane – 38-letnik v vozilu Hrvata lažje, 46-letni Bolgar huje, 37-letnica in 17-letnik, ki sta bila z njim v avtomobilu, pa prav tako lažje. Tri so prepeljali v Splošno bolnišnico dr. Josipa Benčevića – Slavonski Brod, od koder so za hrvaški RTL Danas sporočili, da imajo poškodbe po vsem telesu, a da je njihovo stanje stabilno. Eno osebo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Osijek, kjer so potrdili, da je stabilna in trenutno izven smrtne nevarnosti.