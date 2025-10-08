Svetli način
Tujina

Huda nesreča v bližini Slavonskega Broda: ena oseba umrla, še štiri poškodovane

Slavonski Brod, 08. 10. 2025 17.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
12

Na avtocesti v bližini Slavonskega Broda se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, še štiri so poškodovane. Po doslej znanih podatkih je bolgarski voznik bmw-ja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zavil desno, trčil v varnostno ograjo, nakar je vozilo pričelo zanašati. Pri tem je zadel betonsko pregrado, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil 42-letnega Hrvata. Avtocesta je bila dalj časa zaprta, posredoval je tudi helikopter.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Brod–Posavina je prijavo o hudi prometni nesreči na avtocesti A3, v bližini kraja Lužani, prejel danes ob 6.51. V nesreči, ki se je zgodila na severnem delu vozišča, je ena oseba umrla, še štiri so poškodovane. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti, reševalci, gasilci in helikopter, ki so poškodovanim nudili pomoč.

Policija je malo po 10. uri dopoldne sporočila, da je bilo v nesreči udeleženih več vozil. Promet na avtocesti je bil v obe smeri zaprt več kot dve uri, vozila so preusmerjali policisti, a so kljub temu nastale večkilometrske kolone.

V nesreči udeležena tri vozila

Preiskava na kraju nesreče je zaključena. Z brodsko-posavske policijske uprave so sporočili, da je po doslej znanih informacijah 46-letni bolgarski voznik avtomobila znamke bmw (nemške registracije) na odseku avtoceste, kjer je bil zaradi gradbenih del nameščena začasna prometna signalizacija, zaradi neprimerne hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Zavil je desno, na pas za ustavljanje v sili, trčil v kovinsko varnostno ograjo, nakar je vozilo pričelo zanašati. Pri tem je zadel betonsko pregrado (ki na avtocesti ločujejo smeri vožnje) in zapeljal na nasprotni vozni pas. Nato je trčil je v stranski del škode octavie, ki jo je vozil 42-letni Hrvat. Bmw se je prevrnil na streho, vozilo pa je pri tem zadelo še sprednji del avtomobila, ki ga je vozila 36-letna ženska.

42-letni Hrvat je na kraju nesreče umrl, še štiri osebe iz obeh avtomobilov so bile poškodovane – 38-letnik v vozilu Hrvata lažje, 46-letni Bolgar huje, 37-letnica in 17-letnik, ki sta bila z njim v avtomobilu, pa prav tako lažje. Tri so prepeljali v Splošno bolnišnico dr. Josipa Benčevića – Slavonski Brod, od koder so za hrvaški RTL Danas sporočili, da imajo poškodbe po vsem telesu, a da je njihovo stanje stabilno. Eno osebo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Osijek, kjer so potrdili, da je stabilna in trenutno izven smrtne nevarnosti.

Huda prometna nesreča se je zgodila nekaj pred 7. uro zjutraj.
Huda prometna nesreča se je zgodila nekaj pred 7. uro zjutraj. FOTO: Policijska uprava brodsko-posavska

Policisti bodo zoper 46-letnika vložili kazensko ovadbo na Občinsko državno tožilstvo v Slavonskem Brodu zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče.

prometna nesreča Hrvaška Slavonski Brod
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Da se mene pita..
08. 10. 2025 18.39
+1
In kot se dostkrat zgodi,povzročitelj nesreče je preživel nesrečo.
ODGOVORI
1 0
SloButale
08. 10. 2025 18.24
+1
Bolgar je vozil BMW, Hrvat pa avtomobil...
ODGOVORI
1 0
bandit1
08. 10. 2025 18.04
+3
Pa dobro starejši lahko komentirate avtocesto bratsva i jedinstva ZG - BG. Križi na vsakih 500 m . Tisti ki se je v tistih časih peljal po njej je igral rusko ruleto.
ODGOVORI
3 0
bandit1
08. 10. 2025 18.02
+0
T pilot helikopterja ima mogoče benificiran staž, nima pa namakanje v toplicah za naš dnar, smučanje za naš denar in ne leti le 2 uri in eno uro počiva.
ODGOVORI
1 1
NDM
08. 10. 2025 17.53
+4
me prav zanima ali Hrvati pišejo o naših problemih kot mi od njihovih ..
ODGOVORI
7 3
Nidani
08. 10. 2025 18.29
-2
Mi imamo problem samo z janšisti...ostalo ni tako slabo, kot je bilo do 22...
ODGOVORI
0 2
PinkFrižider
08. 10. 2025 18.30
... S kopilotom med vožnjo kot v naših krajih.
ODGOVORI
0 0
mmickica
08. 10. 2025 17.46
+2
Kaj pa tista nesreca pri Trstu, pa ona pri Budimpesti...?
ODGOVORI
6 4
abc123def456
08. 10. 2025 17.45
+1
bolgar na transevropski poti s starim bmw, enih 1500 km je moral prevaliti v enem kosu, vozis po obcutku, ne po znakih, in vcasih naredis napako, tokrat z daljnorocnimi posledicami..
ODGOVORI
1 0
Levi so barabe
08. 10. 2025 17.41
+2
Slovencev ni bilo udeleženih tko da ne vem zakaj ta novica. Ni to taka razsežnost da bi se na veliko poročalo
ODGOVORI
6 4
sabro4
08. 10. 2025 17.36
+4
Grozno ubogi Hrvat, ni imel nobene možnosti ko ti tako norec prileti v kabino, sožalje svojcem in dolg zapor bolgaru
ODGOVORI
5 1
