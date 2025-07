Huda železniška nesreča v Nemčiji: več mrtvih in ranjenih

V nedeljo so v železniški nesreči na jugozahodu Nemčije umrle vsaj štiri osebe, 34 pa je ranjenih, po poročanju DPA kažejo nove informacije policije. Sprva so poročali o treh mrtvih. Nesreča se je zgodila okoli 18. ure v bližini mesta Riedlingen v zvezni državi Baden-Württemberg.

Na kraj dogodka v gorato in gozdnato območje so takoj poslali reševalne ekipe, pri zahtevni operaciji pomaga tudi več helikopterjev. Gasilci in reševalci poskušajo doseči ujete potnike. Z mesta nesreče se sliši glasno kričanje, ob vlaku pa so številna podrta drevesa, kaos na kraju nesreče opisujejo nemški mediji.