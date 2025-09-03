Huda nesreča vzpenjače v Lizboni: najmanj trije mrtvi, več ranjenih

Nesreča se je zgodila pet minut čez 18. uro v bližini avenije Avenida da Liberdade. Po poročanju portugalskih medijev so gasilci še vedno na kraju nesreče, saj naj bi bilo pod prevrnjeno vzpenjačo ujetih še več ljudi. V reševalni akciji sodeluje 62 reševalcev in 22 vozil.
V času nesreče je bilo na vzpenjači 43 ljudi.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: Shutterstock
Poškodovanih je vsaj 20 ljudi, od tega naj bi bilo stanje devetih resno, poroča CNN Portugal.
Uradni vzrok nesreče še ni znan. Portugalski časopis Observador sicer neuradno poroča, da naj bi se strgal kabel, vzpenjača pa naj bi nato izgubila nadzor in trčila v bližnjo stavbo. Nekdanji mestni svetnik in inženir Fernando Nunes da Silva je za časopis dejal, da ga preseneča, da zavore niso delovale.
Sistem sicer sestavljata dva vagona, pritrjena na nasprotna konca vlečnega kabla, vsak pa poganja lasten električni motor.
Vzpenjača Gloria je ena najbolj znanih znamenitosti in turističnih atrakcij v Lizboni. Delovati je začela leta 1885 in povezuje središče mesta s sosesko Bairro Alto. Pogosto jo uporabljajo tako domačini kot turisti.
Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je izrazil sožalje družinam, ki jih je prizadela tragedija.
