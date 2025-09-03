Svetli način
Tujina

Huda nesreča vzpenjače v Lizboni: najmanj trije mrtvi, več ranjenih

Lizbona, 03. 09. 2025 20.40 | Posodobljeno pred 36 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
2

V Lizboni se je iztirila znamenita tirna vzpenjača Gloria, priljubljena turistična atrakcija. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so umrle vsaj tri osebe, 20 je ranjenih.

Nesreča se je zgodila pet minut čez 18. uro v bližini avenije Avenida da Liberdade. Po poročanju portugalskih medijev so gasilci še vedno na kraju nesreče, saj naj bi bilo pod prevrnjeno vzpenjačo ujetih še več ljudi. V reševalni akciji sodeluje 62 reševalcev in 22 vozil.

V času nesreče je bilo na vzpenjači 43 ljudi.

Poškodovanih je vsaj 20 ljudi, od tega naj bi bilo stanje devetih resno, poroča CNN Portugal. 

Uradni vzrok nesreče še ni znan. Portugalski časopis Observador sicer neuradno poroča, da naj bi se strgal kabel, vzpenjača pa naj bi nato izgubila nadzor in trčila v bližnjo stavbo. Nekdanji mestni svetnik in inženir Fernando Nunes da Silva je za časopis dejal, da ga preseneča, da zavore niso delovale. 

Sistem sicer sestavljata dva vagona, pritrjena na nasprotna konca vlečnega kabla, vsak pa poganja lasten električni motor.

Vzpenjača Gloria je ena najbolj znanih znamenitosti in turističnih atrakcij v Lizboni. Delovati je začela leta 1885 in povezuje središče mesta s sosesko Bairro Alto. Pogosto jo uporabljajo tako domačini kot turisti. 

Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je izrazil sožalje družinam, ki jih je prizadela tragedija.

vzpenjača lizbona nesreča
markoko88
03. 09. 2025 21.21
+1
bil tam pred 10. dnevi in se peš sprehodili po tračnicah navzdol... naklon klanca, po katerem vozi vzpenjača je precejšen, tako da je moral biti trk polne vzpenjače v eno od hiš ob progi izredno močen... huh....
ODGOVORI
1 0
mojcd
03. 09. 2025 21.09
+2
Ljudi je prevec povsod, zal. Vse je preobremenjeno
ODGOVORI
3 1
