Poplave in plazovi v Italiji: umrla 64-letna nemška turistka

V letoviščih Eraclea, Jesolo in Caorle ob Jadranskem morju je voda poplavila ulice in kleti. Predsednik Benečije Luca Zaia je tamkajšnje prebivalce prek družbenih omrežij pozval, naj se ne odpravljajo na pot, če ni nujno, in da naj upoštevajo navodila oblasti.
V deželi Piemont na severu Italije so medtem danes nadaljevali iskanje pogrešane nemške turiste, ki je izginila v noči na ponedeljek v neurju. Ženska je bila v avtokampu, ko ga je poplavila deroča voda. Po večdnevnem iskanju so 64-letnico danes štiri kilometre stran od kampa našli mrtvo.
Tudi z juga Italije poročajo o težavah zaradi močnih padavin. Na otoku Ischia blizu Neaplja je voda poplavila številne ceste, šole so danes zaprte. Tamkajšnje oblasti pozivajo prebivalce, naj se izogibajo dejavnostim na prostem in nenujnim vožnjam. Opozorilo pred neurji danes velja tudi na Siciliji.
