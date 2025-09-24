Poplave in plazovi v Italiji: umrla 64-letna nemška turistka

Iz Italije znova poročajo o hudih neurjih z močnim deževjem. V okolici jezera Como v Lombardiji so morali gasilci večkrat posredovati zaradi zemeljskih plazov in poplav. Močne padavine s poplavami so zajele tudi deželi Ligurija in Benečija (Veneto) ter jug Italije, poročajo italijanski mediji.

V letoviščih Eraclea, Jesolo in Caorle ob Jadranskem morju je voda poplavila ulice in kleti. Predsednik Benečije Luca Zaia je tamkajšnje prebivalce prek družbenih omrežij pozval, naj se ne odpravljajo na pot, če ni nujno, in da naj upoštevajo navodila oblasti.

V deželi Piemont na severu Italije so medtem danes nadaljevali iskanje pogrešane nemške turiste, ki je izginila v noči na ponedeljek v neurju. Ženska je bila v avtokampu, ko ga je poplavila deroča voda. Po večdnevnem iskanju so 64-letnico danes štiri kilometre stran od kampa našli mrtvo.

