Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Poplave in plazovi v Italiji: umrla 64-letna nemška turistka

Milano, 24. 09. 2025 13.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.S. , D. S.
Komentarji
0

Iz Italije znova poročajo o hudih neurjih z močnim deževjem. V okolici jezera Como v Lombardiji so morali gasilci večkrat posredovati zaradi zemeljskih plazov in poplav. Močne padavine s poplavami so zajele tudi deželi Ligurija in Benečija (Veneto) ter jug Italije, poročajo italijanski mediji.

V letoviščih Eraclea, Jesolo in Caorle ob Jadranskem morju je voda poplavila ulice in kleti. Predsednik Benečije Luca Zaia je tamkajšnje prebivalce prek družbenih omrežij pozval, naj se ne odpravljajo na pot, če ni nujno, in da naj upoštevajo navodila oblasti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V deželi Piemont na severu Italije so medtem danes nadaljevali iskanje pogrešane nemške turiste, ki je izginila v noči na ponedeljek v neurju. Ženska je bila v avtokampu, ko ga je poplavila deroča voda. Po večdnevnem iskanju so 64-letnico danes štiri kilometre stran od kampa našli mrtvo.

Tudi z juga Italije poročajo o težavah zaradi močnih padavin. Na otoku Ischia blizu Neaplja je voda poplavila številne ceste, šole so danes zaprte. Tamkajšnje oblasti pozivajo prebivalce, naj se izogibajo dejavnostim na prostem in nenujnim vožnjam. Opozorilo pred neurji danes velja tudi na Siciliji.

italija lombardija neurje
Naslednji članek

Aretirali osumljenca za kibernetske napade na evropska letališča

Naslednji članek

Vprašljive izjave Trumpa: 'Evropske države gredo v pekel'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256