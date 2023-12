Huda prometna nesreča pri predoru Učka, trije mrtvi

Nesreča se je zgodila v torek okoli 19. ure, ko je 27-letni državljan Bosne in Hercegovine zaradi prehitre vožnje izgubil nadzor nad vozilom ter trčil v prometno signalizacijo, potem pa še v del cestninske postaje, so danes sporočili iz istrske policijske uprave.

Dva potnika v vozilu, 37-letni in 27-letni državljan BiH, sta umrla na kraju nesreče. Voznika in še enega potnika, 25-letnega državljana Srbije, so prepeljali v reško bolnišnico, kjer so ju zaradi hudih poškodb zadržali na zdravljenju.

Vendar, kot poroča hrvaški Index, je 25-letnik danes zjutraj preminil.