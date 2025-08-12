Huda prometna nesreča pri Zagrebu: trčilo pet avtomobilov in tovornjak s cisterno

Odsek avtoceste A3 med izvozoma Zagreb–vzhod in Rugvica v smeri Bregane je zaradi hude prometne nesreče zaprt. Trčili so tovornjak s cisterno in še pet avtomobilov, ena oseba je umrla, še štiri so poškodovane, piše net.hr.

Gasilci so morali eno osebo reševati iz tovornjaka, ki je prevažal cement. "Zanjo je nato poskrbela ekipa nujne medicinske pomoči, pred našim prihodom pa še za tri osebe iz osebnih vozil," so za 24sata dejali gasilci. Po njihovih podatkih je umrla oseba v enem od avtomobilov.