Huda prometna nesreča pri Zagrebu: trčilo pet avtomobilov in tovornjak s cisterno

Odsek avtoceste A3 med izvozoma Zagreb–vzhod in Rugvica v smeri Bregane je zaradi hude prometne nesreče zaprt. Trčili so tovornjak s cisterno in še pet avtomobilov, ena oseba je umrla, še štiri so poškodovane, piše net.hr.
Gasilci so morali eno osebo reševati iz tovornjaka, ki je prevažal cement. "Zanjo je nato poskrbela ekipa nujne medicinske pomoči, pred našim prihodom pa še za tri osebe iz osebnih vozil," so za 24sata dejali gasilci. Po njihovih podatkih je umrla oseba v enem od avtomobilov.
Nesreča se je zgodila okoli 3.20 zjutraj v bližini Rugvice. Cesta v smeri proti Zagrebu je popolnoma zaprta, ves promet je preusmerjen skozi Rugvico. Ogled kraja nesreče še vedno poteka, policijska preiskava je v teku, več bo znanega po zaključku. Bi pa naj šlo za verižno trčenje, še piše 24sata.
Po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) je obvoz urejen pri izvozu Rugvica–križišče Sesvete–Zagreb vzhod. V smeri Bregane je trikilometrski zastoj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.