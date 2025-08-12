Svetli način
Tujina

Huda prometna nesreča pri Zagrebu: trčilo pet avtomobilov in tovornjak s cisterno

Zagreb, 12. 08. 2025 07.21 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
Ti.Š.
Komentarji
6

V hudi prometni nesreči na avtocesti A3 blizu Rugvice, v kateri so bili udeleženi tovornjak s cisterno in pet avtomobilov, je ena oseba umrla, še štiri so poškodovane. Cesta v smeri Bregane je popolnoma zaprta, nastaja zastoj.

Odsek avtoceste A3 med izvozoma Zagreb–vzhod in Rugvica v smeri Bregane je zaradi hude prometne nesreče zaprt. Trčili so tovornjak s cisterno in še pet avtomobilov, ena oseba je umrla, še štiri so poškodovane, piše net.hr.

Gasilci so morali eno osebo reševati iz tovornjaka, ki je prevažal cement. "Zanjo je nato poskrbela ekipa nujne medicinske pomoči, pred našim prihodom pa še za tri osebe iz osebnih vozil," so za 24sata dejali gasilci. Po njihovih podatkih je umrla oseba v enem od avtomobilov.

Prometna nesreča - Zagreb–vzhod
Prometna nesreča - Zagreb–vzhod FOTO: Hak

Nesreča se je zgodila okoli 3.20 zjutraj v bližini Rugvice. Cesta v smeri proti Zagrebu je popolnoma zaprta, ves promet je preusmerjen skozi Rugvico. Ogled kraja nesreče še vedno poteka, policijska preiskava je v teku, več bo znanega po zaključku. Bi pa naj šlo za verižno trčenje, še piše 24sata.

Prometna nesreča pri Zagrebu
Prometna nesreča pri Zagrebu FOTO: Hak

Po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) je obvoz urejen pri izvozu Rugvica–križišče Sesvete–Zagreb vzhod. V smeri Bregane je trikilometrski zastoj.

prometna nesreča Zagreb tovornjak cisterna
KOMENTARJI (6)

Buča hokaido
12. 08. 2025 08.34
Ob 3.20 ponoči toliko avtov na kupu? Pa prav gotovo ne edini.
ODGOVORI
0 0
StayALive
12. 08. 2025 08.32
CME Media Enterprises ima sedež v ZAGREBU. Lastnik pa ima menda ja vpliv kaj se dogaja na sedežu firme.
ODGOVORI
0 0
mario7
12. 08. 2025 08.21
+1
Zakaj moramo biti Slovenci vedno obveščeni kaj se dogaja v HR?
ODGOVORI
4 3
medŠihtom
12. 08. 2025 08.23
-4
zato ker je hrvaška ekonomska kulturna znanstvena turistična velesila regije. a je tok težko razumet kam spadate ?
ODGOVORI
2 6
knap11
12. 08. 2025 08.39
med šihtom... Hvaležen sem ti, ker ti je spet uspelo, da si me spravil v smeh.
ODGOVORI
0 0
Peni Stojanović
12. 08. 2025 08.09
+2
o poglej poglej pa le niso sam lr nas talenti na cesti
ODGOVORI
3 1
