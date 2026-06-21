Huda prometna nesreča v Milanu: v avtu devet najstnikov, trije umrli

Gasilcem so se pozivniki sprožili okoli 5.30. Pri parku Groane so v kanalu pod vodo zagledali avto. V vozilu za pet oseb je bilo kar devet najstnikov, noben pa ni bil pripet z varnostnim pasom.

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Reševalci in gasilci so iz vozila in vode najprej rešili sedem ljudi, mlada ženska je kmalu zatem umrla v bolnišnici.

Med nadaljnjim iskanjem in reševanjem so gasilci v vozilu našli še dva mlada moška, ki nista kazala znakov življenja.

Prvi poskus alkoholiziranosti pri 19-letnem vozniku je pokazal, da je raven alkohola v njegovi krvi kar trikrat višja od dovoljene. Fant je trenutno v bolnišnici v hudem šoku.

Italijanski mediji poročajo, da se je skupina mladih vračala iz kluba, kjer so praznovali rojstni dan. Nesreča se je zgodila na ozkem odseku ceste.

Nihče od preostale šesterice naj ne bi bil v smrtni nevarnosti.