Avtomobil s 27 potniki trčil v tovornjak, 15 jih je umrlo

Več ljudi je umrlo v prometni nesreči, ki se je zgodila dvajset minut čez šesto uro zjutraj po lokalnem času v bližini ameriško-mehiške meje v kalifornijskem okrožju Imperial. Po prvih informacijah je športni terenec zapeljal na pot večjega tovornjaka.

Žrtev je vsaj 15, poroča New York Times, od tega jih je 14 umrlo na kraju dogodka, je na tiskovni konferenci povedala Judy Cruz, vodja urgence v bolnišnici El Centro Regional. Tja so odpeljali tri ljudi, eden je v bolnišnici umrl. Dva ranjenca so odpeljali v bolnišnico Pioneers Memorial v Brawley.