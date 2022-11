Huda letošnja suša razkrila tudi potopljeno mesto pod reko Tigris

V svojem času je bilo mesto Zakhiku eno izmed pomembnejših. Babilonci so ga začeli graditi približno 1800 let pred našim štetjem, in sicer z namenom širitve trgovske poti. Najprej je šlo le za trgovsko postojanko, ki je zrasla v pomembno trgovsko mesto. Pred 3800 leti je tako čezenj potekal transport lesenih tramov, mineralov in drugih rud, ki so bile namenjene po celi Mezopotamiji. Pri tem je trgovcem močno pomagala bližnja reka Tigris, ki je poleg trgovske poti nudila tudi obrambo, piše Al Jazeera .

Približno 1500 let pred našim štetjem so se v mesto naselili prebivalci mitanskega kraljestva. A 500-letno cvetoče mesto je med letoma 1400 in 1300 pred našim štetjem prizadel uničujoč potres, po katerem si trgovsko središče ni več opomoglo. Naselje so nato prebivalci zapustili okoli leta 1250 pred našim štetjem, potem so se njegove ruševine vse do leta 1980 nastavljale soncu. Pred nekaj več kot 40 leti pa je naselje pogoltnila reka Tigris, ki je močno narasla zaradi izgradnje jezu.

Z njim želijo iraške oblasti prebivalcem države zagotoviti nekoliko večjo količino pitne vode, ki jo močno primanjkuje. Dnevne poletne temperature namreč dosežejo vse do 50 stopinj, poleg tega pa državo že od leta 2019 pesti huda suša. Ta je po več desetletjih tudi znova razkrila mestne ruševine, ki so v svojo okolico privabile večje število ljudi. "Prebivalci skozi mesto spoznavajo svojo zgodovino, nanjo so zelo ponosni," je povedal arheolog Peter Pfalzner.

Spoznavanje nepoznane mitanske kulture

Na območje so poleg prebivalcev seveda prišli tudi arheologi, ki z ogledom novega terena prav tako spoznavajo mezopotamsko in mitansko kulturo. Ugotovili so, da je imela skoraj vsaka hiša svoj hlev, mesto pa se je ponašalo tudi s palačo za voditelja, skupnim skladiščem v velikosti skoraj 50 kvadratnih metrov in obzidjem. Večina stavb je bila zgrajena iz blata.

Ker o mitanskem kraljestvu ni veliko znanega, so raziskovalci nad ponovnim odkritjem mesta navdušeni. Kljub temu so z raziskovanjem blatnih zgradb morali prenehati, saj bo antično mesto reka zaradi jesensko-zimskih padavin po vsej verjetnosti znova preplavila.