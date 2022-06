Huda suša v Kaliforniji, na podeželju zmanjkuje vode za pitje in tuširanje

Kalifornija se sooča s hudo sušo. Prebivalci v mestih bodo morali močno zmanjšati porabo vode, medtem ko tisti v bolj ruralnih območjih, vsak dan živijo s skrbjo, ali bodo še imeli dovolj vode za pitje in tuširanje. Gospodinjska opravila, kot je pranje perila, so za nekatere postala luksuz.

Mesta, kot sta Los Angeles in San Francisco, iščejo načine, kako bi lahko zmanjšali porabo vode, medtem ko so bolj ruralna območja Kalifornije, ki se zanašajo na podtalnico, že skoraj povsem izsušena. Prebivalci vsak dan živijo s skrbjo, da ne bodo imeli dovolj vode za pitje ali tuširanje, piše CNN.

Pranje perila postalo luksuz Zaradi večletne suše in prekomerne porabe vode za kmetijstvo in industrijo se je izvir družine Briggs že pred več kot desetletjem izsušil. Zdaj je kmetija, ki se razprostira v West Goshenu v Kaliforniji, izsušena. Prebivalci si morajo vodo za pitje in tuširanje prinašati od sosedov, ki so jim jo pripravljeni odstopiti. Perilo odnesejo v pralnice v mesto, saj vode ni dovolj za takšna, na prvi pogled povsem običajna gospodinjska opravila. Nekaj časa se je družina zanašala na cisterne, ki jih je zagotovila vlada, a kot pravijo, je bila ta groznega okusa.

72-letni Gary Briggs se še spominja, ko je bil na posestvu sadovnjak, ki je uspeval v vsej svoji veličini. Ko je bil najstnik, je posadil številna sadna drevesa, njegov oče pa je gojil krave in drobnico. "Zdaj je zemlja povsem izsušena. Osrednja Kalifornija umira, postajamo smetišče. Vroče in suho smetišče," je povedal za CNN. Skrbi ga, kako dolgo bo še trajala suša: "Verjeli ali ne, podnebne spremembe so tu in Kalifornija je dokaz za to." Začela veljati navodila za varčevanje z vodo Guverner je prebivalce mest in vsa podjetja pozval, naj zmanjšajo porabo vode za 15 odstotkov, vendar se je poraba vode marca v mestih v primerjavi z marcem 2020, ko se je začela trenutna suša, še povečala za 19 odstotkov. Ker je v državi zmanjkalo vode, pa so ta teden za prebivalce mest začela veljati pravila, ki jih doslej še niso nikoli uvedli.

V delih južne Kalifornije so prebivalce tako pozvali, naj zmanjšajo porabo za 35 %, da bi se izognili popolni prepovedi zalivanja poleti. Bliža se tudi poletna vročina, voda v vročih dneh izhlapi iz razgretih in suhih tal, kar še okrepi sušo. Podtalnica v osrednji Kaliforniji si niti še ni opomogla od prejšnje suše, ko jo je ponovno prizadela trenutna. In sušne razmere v Kaliforniji so se to pomlad še poslabšale, še piše CNN. V nekaterih državah ZDA z vodo ravnajo precej razsipno. Zelo sporna je denimo okrasna trava, ki zahteva preveč vode za zalivanje. Združeni narodi svarijo: suše ne bodo več priznašale tudi razvitim državam Tako število suš kot dolžina sušnega obdobja sta se od leta 2000 po svetu povečala za kar 29 odstotkov, je razvidno iz poročila ZN. Poročilo ocenjuje, da je gospodarska škoda, ki so jo povzročile suše, samo v letih med 1998 in 2017 znašala približno 124 milijard evrov. "Zemlja se izsušuje, rodovitna tla pa se spreminjajo v prah," je opozoril izvršni sekretar Konvencije ZN o boju proti dezertifikaciji (UNCCD) Ibrahim Thiaw in pri tem naznanil, da so suše med največjimi grožnjami trajnostnemu razvoju, zlasti v državah v razvoju.