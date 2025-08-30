Huda ura na Hrvaškem: več mest pod vodo, razglašeno rdeče opozorilo

Poplavljene kleti, ulice kot hudourniki, težave v prometu, udari strel in izpadi elektrike. Vremenska motnja z močnimi nalivi je zajela tudi Hrvaško. Pod vodo je Reka, poročajo tudi o povsem poplavljenem mestu Metković na jugu države.

Obilno deževje je že sinoči zajelo dele Hrvaške, nevihte z močnimi nalivi se nadaljujejo tudi danes in se pomikajo proti jugu. Deli Dalmacije so pod vodo, še posebej burno vremensko dogajanje se je razvilo nad mestom Metković v dubrovniško-neretvanski regiji, poroča spletni portal net.hr. Ulice so se dobesedno spremenile v hudournike, zaradi česar je promet bolj kot ne zastal.

Kot piše portal likemetković, je voda vdrla na dvorišča in poplavila nižje ležeče stavbe. Največ težav je na območjih, kjer drenažni sistemi ne uspejo sproti odvodnjavati tako velike količine padavin. Številni prebivalci so dopoldne sami poskušali preprečiti vdor vode, medtem ko komunalne službe na terenu sanirajo škodo in se trudijo odmašiti odtočne kanale.

"Zaradi močnih padavin potekajo intervencije na več lokacijah v mestu. Občane prosimo za potrpežljivost, črpamo po prioritetah, v Mestni občini Metković smo prejeli preko 30 prijav," sporočajo iz Javne gasilske enote Metković. Na pomoč so poklicali tudi prostovoljne gasilce.

Po besedah poveljnika Jureta Pilje iz gasilske enote Metković so se gasilci najprej osredotočili na najbolj ogrožena območja – posredovali so pri črpanju vode iz prostorov vrtcev; obilica padavin, narasle meteorne vode in poplave pa so ogrožale tudi promet in mestno infrastrukturo. Poplave so prizadele tudi nogometni stadion, vse tekme so odpovedane.

V Metkoviću so namreč zabeležili izjemno veliko količino dežja – v samo 10 urah je padlo rekordnih 162 litrov na kvadratni meter. Do 7. ure zjutraj so zabeležili 28 litrov, do 10. ure zjutraj pa nato še 144 litrov padlega dežja na kvadratni meter, je dejal Dragan Tolić iz hrvaškega Državnega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ). To predstavlja tudi nov padavinski rekord, prejšnjega so v Metkoviću zabeležili minuli mesec, ko je v 24urah padlo 155 litrov dežja na kvadratni meter, navaja lokalni portal likemetkovic.hr.

Obilne padavine 'potopile' tudi Reko

Zaradi močnega deževja, ki je sinoči zajelo tudi širše območje Reke, sta Javna gasilska enota mesta Reka in Prostovoljno gasilsko društvo Novi Vinodolski izvedla približno 10 intervencij, večina od njih pa je vključevala črpanje vode iz petih stanovanjskih objektov. Okrožni gasilski poveljnik Dario Gauš je povedal, da so gasilci od polnoči do 6. ure zjutraj posredovali pri prečrpavanju vode iz objektov, iz vode, ki je poplavila eno od reških ulic pa so izvlekli avtomobil. Gasilci enote Novi Vinodolski so posredovali v dveh zalitih poslovnih prostorih in na eni poplavljeni prometnici, je dejal Gauš.

Tudi Hrvatški avtoklub (HAK) opozarja, da je ponekod ob izrazitejših nalivih možno zastajanje večje količine vode na cestiščih, sprožijo se lahko zemeljski plazovi, zlasti ob višjeležečih cestah ter Jadranski magistrali.

Iz Sinja prihajajo posnetki potopljenega mesta, močno deževje pa tam še naprej vztraja. Po poročanju spletnega portala Slobodna Dalmacija, je bila avtocesta v smeri Splita pred izvozom pri Ravči dopoldne zaprta, številni vozniki pa so obtičali v koloni. HAK opozarja tudi na zastoje med Posedarjem in križiščem Rovanjska v smeri avtoceste A1m med Stobrečem in Podstrano v smeri Splita, pri Makarski v obe smeri ter med Pelješkim mostom in Opuzenom proti notranjosti države. Vasi Stilja in Kašče sta zaradi udara strele že od sinoči brez elektrike, iz Hrvaške družbe za oskrbo z električno energijo HEP pa sporočajo, da počnejo vse, kar je v njihovi moči za vnovično vzpostavitev omrežja, a da ne smejo tvegati zdravja in življenja delavcev na terenu.

Rdeče vremensko opozorilo za jug Hrvaške

Na podlagi najnovejših podatkov Meteoalarma so za južno Hrvaško izdane tri stopnje opozorila zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki lahko vplivajo na vsakodnevne aktivnosti. Za tri regije (osješko, zagrebško in gospiška) regije je zaradi močnega vetra in možnosti novih padavin izdano rumeno vremensko opozorilo – količina padavin bi tam lahko presegla 50mm, možne so poplave in otežene vozne razmere zaradi mokrih cest in zmanjšane vidljivosti. Zapiha lahko tudi močnejši južni veter, s sunki, ki bodo presegali hitrost 40 km/h. Pri aktivnostih na prostem DHMZ priporoča previdnost.

Rdeče vremensko opozorilo za dele Hrvaške FOTO: meteo.hr icon-expand