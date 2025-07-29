Huda ura na Pelješcu in v dolini Neretve: zvonovi zvonili vso noč

Vremenska fronta še naprej povzroča velike težave po delu Evrope. Zjutraj je hudo neurje prizadelo zahod Italije, sinoči pa se je narava znesla nad jugom Hrvaške. Najhuje je bilo na Pelješcu in v dolini Neretve. Hudourniške vode so odnašale vse pred seboj. So se pa dežja razveselili gasilci iz Šibenika, saj jim je pomagal omejiti obsežen požar, ki ga je pri kraju Jasenovo zanetila strela, ogenj pa se je nevarno približal hišam in kampu.