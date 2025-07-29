Svetli način
Tujina

Huda ura na Pelješcu in v dolini Neretve: zvonovi zvonili vso noč

Split, 29. 07. 2025 19.54 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
1

Vremenska fronta še naprej povzroča velike težave po delu Evrope. Zjutraj je hudo neurje prizadelo zahod Italije, sinoči pa se je narava znesla nad jugom Hrvaške. Najhuje je bilo na Pelješcu in v dolini Neretve. Hudourniške vode so odnašale vse pred seboj. So se pa dežja razveselili gasilci iz Šibenika, saj jim je pomagal omejiti obsežen požar, ki ga je pri kraju Jasenovo zanetila strela, ogenj pa se je nevarno približal hišam in kampu.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
spermi?
05. 08. 2025 14.41
Zakaj vedno nastradajo moji jarani 😭
ODGOVORI
0 0
