Huda ura nad Osijekom: poplavljalo ulice, veter odnesel streho

Potem ko so vremenoslovci že več dni napovedovali spremembo vremena, so se napovedi na Hrvaškem tudi uresničile. Najhuje je bilo v Osijeku, kjer je veter odnesel streho stavbe, posledice neurja pa so odstranjevali na območju Nove Gradiške.

Močan dež je že včeraj prizadel območje Nove Gradiške in Belega Manastirja ter povzročil mnogo nevšečnosti. Danes so mnogi med njimi začeli sanirati škodo na svojih domovih. Direktorat hrvaške civilne zaščite je na Twitterju sporočil, da je Županijski center Osijek popoldne prejel več poročil o izjemno slabem vremenu. V ulici Matije Gupca je veter odnesel streho s hiše, težave so nastale tudi v prometu, saj je bila prekinjena oskrba z električno energijo in so obstali tramvaji. Civilna zaščita je prejela tudi več opozoril o poplavljenih kleteh. "Slišal sem nek glasen pok, kot da bi nekje blizu mene udarila strela. Obrnil sem se in pogledal čez cesto ter na cesti zagledal pločevinasto streho," je povedal prebivalec Osijeka. Državni hidrometeorološki zavod je za večji del države izdal oranžni alarm, za osiješko-baranjsko županijo pa rdečega. Iz civilne zaščite prebivalce opozarjajo, da naj bodo pripravljeni na močnejše nevihte, ki lahko povzročijo veliko škode na stavbah. Možne so tudi poplave, sunki vetra bodo močni, obstaja tudi nevarnost toče. Vendar obilno deževje ni povzročilo težav samo na Hrvaškem, ampak tudi po vsej Evropi. Reševalci v Nemčiji še vedno iščejo preživele, posledice poplav odstranjujejo tudi v Belgiji.