Toča klestila tudi na Hrvaškem, škoda je ogromna

Ne samo Slovenijo, neurje z dežjem, točo in močnim vetrom je prizadelo tudi več krajev na Hrvaškem, najhuje sta jo odnesli mesti Vinkovci in Županja in njuna okolica. Škoda je nastala na električni infrastrukturi, poplavljenih dvoriščih in hišah, podrtih drevesih ter na avtomobilih, strehah in fasadah. O močnejših padavinah poročajo tudi iz sosednje Bosne in Hercegovine ter Srbije, kjer največ dežja pričakujejo danes.

V Zagrebu je močan veter v ponedeljek popoldne lomil veje in podiral drevesa, zaradi česar so nastale težave v prometu, deli mesta pa so ostali brez elektrike. Zvečer je v prestolnici v le nekaj minutah padla tudi ogromna količina dežja, dežurne službe pa so na območju Zagreba in zagrebške županije prejele okoli 200 klicev državljanov, ki so prosili za posredovanje.

Center v Vukovarju je prejel približno 70 klicev v zvezi s posledicami neurja, ki ga je spremljal veter, močan naliv in močna toča. Na območju vukovarske-sremske županije je neurje namreč povzročilo veliko materialno škodo, piše net.hr. Po dosedanjih podatkih je neurje najbolj prizadelo občino Bošnjaci ter mesti Županja in Vinkovci. Vse pristojne službe so tam že na terenu in delajo na sanaciji nastale škode. Tudi zahodni del Brodsko-posavske županije je okoli 18.30 zajelo neurje z močnim vetrom in točo. Center Slavonski Brod je prejel približno 60 klicev občanov o podrtih drevesih, poškodbah streh, električnih vodov in avtomobilov. Obveščene so bile vse pristojne službe, ki so na terenu in odpravljajo škodo.

Proti jutru je neurje doseglo BiH. V kraju Trebinje blizu meje s Hrvaško je po poročanju sarajevskega portala Klix.ba povzročilo veliko gmotno škodo, dežurne službe pa so zaradi posledic močnega vetra prejele več deset prijav. Hidrometeorološki zavod Federacije BiH je za danes zaradi nevarnosti nalivov in močnega vetra izdal oranžno in rumeno vremensko opozorilo za več krajev po državi, vključno s Sarajevom, Banjaluko, Mostarjem in Tuzlo. Padavine so zgodaj zjutraj zajele tudi zahodni del Srbije, srbski državni hidrometeorološki zavod pa je za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za večji del države. Padavine so sprva zajele prestolnico, voda pa je praktično poplavila ulice Beograda.