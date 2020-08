Huda ura na Hrvaškem: veter v Umagu ruval drevesa, pri Karlovcu padala toča

Na samo pri nas, tudi na Hrvaškem se je popoldne razbesnelo hudo neurje. Najhuje je bilo v Umagu, kjer je veter ruval drevesa in prevračal smetnjake. Sunki so dosegali okoli 150 kilometrov na uro, materialna škoda je velika. O silovitem vetru, podrtih drevesih in poplavljenih cestah poročajo tudi iz Novigrada, Poreča in Vrsarja. Območje Duge Rese in Karlovca pa so zajele nevihte s točo, ki je povzročila veliko škode na objektih, avtomobilih in vrtninah.

FOTO: Staša Lozar "Vsi smo s terase lokala stekli v notranjost. Ogromno škode je nastalo. Ko smo se vračali domov, je bilo po cestah polno podrtih dreves, ki smo jih morali obvoziti. Na cestah je polno vode, ki stoji, kanalizacija je udarila ven, iz jaškov smrdi,"je hudo uro v Umagu za hrvaški portal 24sataopisal bralec. S posnetkov portala IstraMet je razvidno, kako močno je deževalo, silovit veter je podrl številna drevesa, na cestah stoji voda. "Hitrost vetra je bila najverjetneje okoli 150 kilometrov na uro," so zapisali. Tu je nastalo največ materialne škode, mestna tržnica je povsem razdejana. O težavah z vremenom poročajo tudi iz Novigrada, Poreča in Vrsarja, kjer je voda zalila več cest. V Poreču je drevo padlo na avtobusno postajo in jo zmečkalo. K sreči ni bilo nikogar tam. Na območju Karlovca klestila toča: 'Lahko bi koga ubilo' Hudo je bilo tudi na območju Karlovca. Sodeč po fotografijah, ki jih je objavil Radio Mrežnica, je bila toča precej velika, močan veter pa je odkril tudi streho na mestni hiši v Dugi Resi. Prebivalci na družbenih omrežjih objavljajo fotografije škode, ki jo je na njihovih objektih, avtomobilih in vrtovih povzročila toča. "Smo na poti iz Senja v Slavonijo, pri Karlovcu nas je zajelo neurje. Padala je toča v velikosti lešnikov, vsa vozila so se ustavljala ob robu ceste, nihče ni mogel voziti. Ustavljali so se ob strani, pod drevesi in podvozi, z dekami so pokrivali svoje avtomobile. Na cesti je bilo polno vode ... bilo je grozno,"je opisal bralec. "Tako je padalo, da bi lahko koga ubilo, toča je bila velika kot pest!"pa je opisal drugi bralec iz Karlovca. "Vse je razbilo, avtomobili imajo udrte strehe, pri sosednih je razbilo okna ... Ne spomnim se, da bi kdaj bilo tako hudo!" Na terenu so številne gasilske ekipe, ki odpravljajo težave. Podatkov o tem, da bi bil kdo poškodovan, za zdaj nimajo. Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo nevihte v prihodnjih urah še okrepile, nestabilno vreme pa se bo nadaljevalo tudi jutri.