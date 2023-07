V Zagrebu dva mrtva; veter odkrival strehe, prevrnil žerjav, po zraku leteli stoli

Silovito neurje je zajelo tudi sever Hrvaške. Najhuje je bilo v Zagrebu, kjer je zaradi močnega deževja in vetra zavladal kaos. Dve osebi sta umrli, še nekaj jih je poškodovanih. Podrto drevje je poškodovalo tudi veliko avtomobilov, obstal je tramvajski promet, zaradi močnega vetra se je prevrnil žerjav. "Bilo je kot sodni dan," je hudo uro opisala prebivalka naselja Klanjec, severno od Zagreba.

Malo pred 16. uro se je nevihtni pas iz Slovenije premaknil proti severu Hrvaške. Nebo nad hrvaško prestolnico se je v hipu stemnilo, orkanski veter pa je nosil vse pred seboj, "pulil" strehe in drevesa. Po Zagrebu so odzvanjale gasilske sirene, zaradi obilnih padavin in močnega vetra pa je zavladal kaos v prometu. Zaradi posledic neurja sta umrla dva moška, še več oseb pa je poškodovanih, so potrdili iz zagrebške nujne medicinske pomoči.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell icon-chevron-left icon-chevron-right

Podrto drevo je za las zgrešilo avtobus, poln potnikov. "Dobesedno je padlo pred nami. Avtobus je stal pri rdeči luči, sekunda in bi padlo na nas. Obtičali smo v avtobusu in nismo se premaknili 15 minut, dokler se stanje ni umirilo. Mislila sem, da bo veter avtobus prevrnil na bok, tako močni so bili udarci vetra," je za Danas.hr opisala bralka, ki se je z avtobusom ravno vračala domov iz službe. Zaradi izjemno močnega vetra so za nekaj časa prekinili tramvajske in avtobusne povezave. Veter je podrl tudi žerjav na gradbišču v zagrebški četrti Črnomerec.

'Bilo je kot sodni dan' Po zraku so leteli smetnjaki, odlomljene veje, stoli in senčniki iz kavarn ... V enem od lokalov v Zagrebu je veter odtrgal steklena vrata, ki so se nato zrušila na teraso in uničila del inventarja, poroča portal Danas.hr. "Bilo je kot sodni dan, prišla je tema, burja, mislila sem, da bo borovce podrlo na hišo," je za Dnevnik Nove TV povedala prebivalka naselja Klanjec, severno od Zagreba.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Zapihal je močan veter, bil sem tukaj pred vrati, gledal sem, kako je kar naenkrat lipa padla na hišo," pa je dogajanje opisal prebivalec Krapinskih Toplic, prav tako blizu Zagreba.

Podrta drevesa so pod seboj pokopala številne parkirane avtomobile. Veter je odpihnil tudi del strehe televizijske hiše RTL v Zagrebu. Pri tem je bilo poškodovanih okoli 20 avtomobilov. Poškodovana je tudi streha dvorane Dom sportova. Ponekod je bila zaradi neurja prekinjena dobava elektrike. A težave ni povzročal le močan veter, pač pa tudi obilne padavine.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke