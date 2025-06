Huda ura v Avstriji: petcentimetrska toča, poplavljene ulice

Medtem ko Slovenije nevihte še niso dosegle, so v Avstriji že povzročile obsežno škodo. V kraju Fügen na Tirolskem gasilci debelo, petcentimetrsko točo odstranjujejo z lopatami in bagri, poročajo avstrijski mediji. Močan nevihtni sistem se je razvil tudi na območju Gradca, od koder poročajo o močnih sunkih vetra, nalivih in toči.