Huda ura v hrvaški Istri: nad Umagom in Novigradom se je odprlo nebo

Na območju Umaga so v dveh urah zabeležili tudi skoraj 2000 udarov strele, poroča Istramet. Malo pred 9. uro je na območju Umaga padlo že 98 milimetrov dežja, v Novigradu pa kar 120, kažejo podatki na spletni strani Neverina.
Zaradi močnih padavin je Civilna zaščita v Pazinu v času med 6.34 in 7.12 prejela 15 klicev občanov, ki so jim padavine zalile kleti in pritlična stanovanja, so sporočili iz hrvaške civilne zaščite.
Kot je razvidno s posnetkov, je pod vodo tudi več cest.
Že zjutraj so prihod močne nevihte nakazovali temni oblaki.
Radarska slika padavin pa kaže, da se razmere še ne bodo umirile.
Danes bo v notranjosti Hrvaške sicer še večinoma jasno, v Kvarnerju in Gorskem Kotarju bo spremenljivo oblačno z dežjem ali plohami, ki so lokalno lahko tudi močnejše. V Dalmaciji bo danes večinoma sončno, v noči na sredo pa se bo povečala možnost ploh in neviht, napovedujejo na net.hr.
