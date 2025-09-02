Huda ura v hrvaški Istri: nad Umagom in Novigradom se je odprlo nebo

Na območju Umaga so v dveh urah zabeležili tudi skoraj 2000 udarov strele, poroča Istramet. Malo pred 9. uro je na območju Umaga padlo že 98 milimetrov dežja, v Novigradu pa kar 120, kažejo podatki na spletni strani Neverina.

Zaradi močnih padavin je Civilna zaščita v Pazinu v času med 6.34 in 7.12 prejela 15 klicev občanov, ki so jim padavine zalile kleti in pritlična stanovanja, so sporočili iz hrvaške civilne zaščite.

Kot je razvidno s posnetkov, je pod vodo tudi več cest.