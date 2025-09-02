Svetli način
Tujina

Huda ura v hrvaški Istri: nad Umagom in Novigradom se je odprlo nebo

02. 09. 2025

N.L.
8

"Novo jutro, nov potop," pišejo hrvaški mediji, potem ko je že zgodaj zjutraj nevihtna linija zajela hrvaško Istro, kjer je v Umagu v pol ure padlo skoraj 100 milimetrov dežja. Pod vodo so številne ceste, zalilo je tudi stanovanja in kleti.

Na območju Umaga so v dveh urah zabeležili tudi skoraj 2000 udarov strele, poroča Istramet. Malo pred 9. uro je na območju Umaga padlo že 98 milimetrov dežja, v Novigradu pa kar 120, kažejo podatki na spletni strani Neverina.

Količina padavin med 6. in 9. uro.
Količina padavin med 6. in 9. uro. FOTO: Neverin

Zaradi močnih padavin je Civilna zaščita v Pazinu v času med 6.34 in 7.12 prejela 15 klicev občanov, ki so jim padavine zalile kleti in pritlična stanovanja, so sporočili iz hrvaške civilne zaščite. 

Kot je razvidno s posnetkov, je pod vodo tudi več cest. 

Že zjutraj so prihod močne nevihte nakazovali temni oblaki. 

Radarska slika padavin pa kaže, da se razmere še ne bodo umirile.

Danes bo v notranjosti Hrvaške sicer še večinoma jasno, v Kvarnerju in Gorskem Kotarju bo spremenljivo oblačno z dežjem ali plohami, ki so lokalno lahko tudi močnejše. V Dalmaciji bo danes večinoma sončno, v noči na sredo pa se bo povečala možnost ploh in neviht, napovedujejo na net.hr.

Nevihte Poplave Hrvaška Istra Umag Novigrad
Ši: Želimo sodelovati z Moskvo pri izgradnji pravičnejšega globalnega sistema

