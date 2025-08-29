Svetli način
Tujina

Huda ura v Italiji: debela toča v Trevisu, v Lombardiji divjal tornado

Milano / Rim, 29. 08. 2025 08.22 | Posodobljeno pred 18 minutami

M.S.
4

Sever Italije so sinoči prizadele hude nevihte z močnimi nalivi, vetrom in točo. Najhuje je bilo v Lombardiji, kjer so razglasili rdeči alarm. V kraju Verretto je divjal tornado in povzročil pravo razdejanje na sončni elektrarni, na območju Trevisa pa je padala šestcentimetrska toča.

Zaradi vpliva ostankov nevihte Erin so se na območju severne Italije v četrtek razvili močni nevihtni sistemi. Na jugu države je medtem vztrajalo vroče in suho vreme s temperaturami nad 35 stopinj Celzija. 

Kot poročajo italijanski meteorologi, se je včeraj ob obali Španije oblikoval močan nevihtni sistem, ki je nato prečkal Balearske otoke, se okrepil nad Korziko, nato pa pozno zvečer dosegel Ligurijo in Toskano. Na Korziki so zabeležili sunke vetra do 159 kilometrov na uro. 

Za Lombardijo so včeraj razglasili rdeči alarm, za večji del Piemonta oranžni, za pet drugih italijanskih regij pa rumeni. V Milanu so še pred prihodom neurja preventivno zaprli vse parke, da bi preprečili resno škodo. V nekaj urah je v mestu padlo med 30 in 40 mm dežja, kar je vodilo v hitro naraščanje rek, poroča Rai News. 

Gasilci so se odzvali na več sto klicev v sili v Pavii, v kraju Verretto pa je divjal tornado, ki je povzročil pravo razdejanje na sončni elektrarni. Ta obsega skoraj 12.500 sončnih panelov, razporejenih na 12 hektarjih površine. Nastala je ogromna materialna škoda.

Na območju Gardskega jezera je medtem strela udarila v stanovanjsko hišo in povzročila požar, zaradi česar so evakuirali devet družin. Silovita nevihta je ponoči prizadela tudi Rim. Najhuje je bilo okoli 3. ure zjutraj, ko je močan naliv poplavil območja na severozahodu in v središču mesta. 

Na območju Trevisa je medtem padala debela toča. 

Nestabilno vreme se bo nadaljevalo tudi danes. Italijanska civilna zaščita je izdala oranžni alarm za Lombardijo, Toskano in dele Lazia. V nedeljo sledi izboljšanje, med ponedeljkom in torkom pa novo poslabšanje vremena. 

KOMENTARJI (4)

NeXadileC
29. 08. 2025 08.41
In je šla elektrika... na daljši rok.
Lujzek Biber
29. 08. 2025 08.39
+1
Laufa
Pikaponca
29. 08. 2025 08.34
+2
Tepihi na strehi lepo gorijo po toči pa cvetijo ))
Fluxx
29. 08. 2025 08.32
-1
Veselo Grimsovanje vsem!
