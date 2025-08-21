Svetli način
Tujina

Huda ura v Umagu: pridružili smo se gasilcem na terenu

Umag, 21. 08. 2025 22.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Luka Černe , 24UR ZVEČER
Domačini so pripovedovali, da so se ulice in ceste spremenile v reke, neurje je poplavljalo skoraj vso noč, gasilci so samo do četrte ure zjutraj posredovali več kot 60-krat. Začelo se je že v sredo pozno zvečer, neurje z močnim dežjem in točo pa je nad priljubljenim hrvaškim mestom več ur zalivalo kleti, padlo naj bi celo od 150 do 210 litrov dežja na kvadratni meter. Umaški gasilci so sicer še ves dan prečrpavali vodo iz poplavljenih stanovanskih objektov, kjer se jim je na intervenciji pridružila tudi ekipa oddaje 24UR ZVEČER.

Huda ura v Umagu, ko je danes ponoči več ur treskalo in zalivalo ceste, je za seboj pustila številne poplavljene kleti.

Kljub temu, da so gasilci vodo izčrpavali celo noč, se je marsikateri od njih le po nekaj urnem spancu še pred poldnevom vrnil v gasilski dom. Tudi med našim snemanjem je njihov telefon zvonil neprestano, z njimi smo se odpravili na intervencijo.

"Klici so začeli prihajati takoj, nabrali smo vse sile javne gasilske službe in prostovoljna gasilska društva z našega območja, kar pomeni iz Umaga, Buj in Novigrada in imeli smo vse skupaj ponoči do 4. zjutraj nekih šestdeset intervencij. Na terenu je bilo 51 gasilcev in 20 vozil," je povedal Bojan Štokovac, poveljnik umaških gasilcev.

Neurje v Umagu
Neurje v Umagu FOTO: POP TV

In medtem, ko so nekateri z vedri praznili stanovanja, so tisti bolj iznajdlivi reševali svoje premoženje. Poklicali smo tudi v vse bližnje kampe, kjer škode sicer niso zabeležili – vsaj materialne ne. A dopust si bodo turisti tudi po tej nevihti zagotovo zapomnili.

"Kaotično. Zelo kaotično," pripovedujejo. "Otroke je bilo zelo strah. Otroci so jokali, ker je bilo preglasno. Imamo prikolico v kampu in bilo je zelo glasno vso noč!"

"Včerajšnje neurje je prizadelo naš Umag s silovitostjo, kakršne ne pomnimo," je na Facebooku zapisal tudi njihov župan in dodal, da se je bolj kot dež in neurje pokazala solidarnost ljudi, ki so bili celo noč na terenu in nesebično pomagali svojim sosedom, prijateljem in neznancem.

Več si oglejte v zgornjem videposnetku! 

