Huda ura v Umagu: pridružili smo se gasilcem na terenu

Huda ura v Umagu, ko je danes ponoči več ur treskalo in zalivalo ceste, je za seboj pustila številne poplavljene kleti.

Močno neurje s točo zajelo Umag: 'Ulica se nam je spremenila v reko'

Preberi še Močno neurje s točo zajelo Umag: 'Ulica se nam je spremenila v reko'

" Klici so začeli prihajati takoj, nabrali smo vse sile javne gasilske službe in prostovoljna gasilska društva z našega območja, kar pomeni iz Umaga, Buj in Novigrada in imeli smo vse skupaj ponoči do 4. zjutraj nekih šestdeset intervencij. Na terenu je bilo 51 gasilcev in 20 vozil," je povedal Bojan Štokovac , poveljnik umaških gasilcev.

Kljub temu, da so gasilci vodo izčrpavali celo noč, se je marsikateri od njih le po nekaj urnem spancu še pred poldnevom vrnil v gasilski dom. Tudi med našim snemanjem je njihov telefon zvonil neprestano, z njimi smo se odpravili na intervencijo.

In medtem, ko so nekateri z vedri praznili stanovanja, so tisti bolj iznajdlivi reševali svoje premoženje. Poklicali smo tudi v vse bližnje kampe, kjer škode sicer niso zabeležili – vsaj materialne ne. A dopust si bodo turisti tudi po tej nevihti zagotovo zapomnili.

"Kaotično. Zelo kaotično," pripovedujejo. "Otroke je bilo zelo strah. Otroci so jokali, ker je bilo preglasno. Imamo prikolico v kampu in bilo je zelo glasno vso noč!"

"Včerajšnje neurje je prizadelo naš Umag s silovitostjo, kakršne ne pomnimo," je na Facebooku zapisal tudi njihov župan in dodal, da se je bolj kot dež in neurje pokazala solidarnost ljudi, ki so bili celo noč na terenu in nesebično pomagali svojim sosedom, prijateljem in neznancem.

Več si oglejte v zgornjem videposnetku!