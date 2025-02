Huda zdravniška napaka: bolniku po pomoti odstranili čeljust

Na polikliniki Umberto I v italijanski prestolnici so po poročanju portala Corriere della Sera zamenjali biopsiji dveh pacientov, kar je vodilo do hude zdravniške napake. Zdravniki so bili namreč prepričani, da operirajo moškega s tumorjem. A namesto tega so 35-letniku odstranili povsem zdravo in delujočo spodnjo čeljust.

Biopsija je postopek, med katerim zdravnik odvzame košček tkiva ali vzorec celic.

Dogodek se je zgodil maja lani, ko je pacient Stomatološko kliniko Poliklinike Eastman Institute obiskal zaradi odstranitve modrostnega zoba in ciste. V skladu s prakso se cista pošlje v laboratorij za histopatološko preiskavo. Junija so na vzorcu odkrili zelo agresiven tumor, 22. julija pa so moškega že operirali in mu odstranili čeljust.

"Ko sem se zbudil, je bila desna stran mojega obraza paralizirana," se spominja 35-letnik, ki so mu nato v začetku septembra sporočili, da je nova histopatološka preiskava odstranjene kosti "negativna", kar zdravniki označijo za srečo, saj naj bi bil to pokazatelj, da se "rak ni razširil". To pa ni pomirilo pacienta, ki je postal še bolj sumničav po tem, ko so mu na polikliniki dejali, da kemoterapije ne potrebuje ter prestavili več terminov.

35-letnik se je zaradi tega odločil, da bo vzorec tkiva odnesel na ponovno preiskavo na katoliško univerzo; odgovor prejme oktobra. "DNK ni moj, nimam tumorja, pa tudi čeljusti ne več. A nekdo drug je zelo hudo bolan," je dejal.