Huda železniška nesreča v Indiji: umrlo najmanj 30 ljudi, ujetih še več 100

Najmanj 30 mrtvih, po poročanju nekaterih medijev celo več kot 50. A število žrtev bi se lahko še nevarno dvignilo. Po silovitem trčenju več vlakov na vzhodu Indije so na teren poslali okoli 60 reševalnih vozil in ekip za nujno pomoč, ki skušajo pomagati ponesrečencem. Ranjenih naj bi bilo več 100 ljudi, po poročanju Deutsche Welle najmanj 350, v več bolnišnic so že odpeljali 179 ljudi.

Reševalci se iz zverižene pločevine še vedno trudijo izvleči ujete potnike. Ujetih naj bi bilo še med 600 in 700 ljudi, pri reševanju pa naj bi po poročanju BBC pomagali tudi nekateri preživeli potniki.