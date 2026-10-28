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Zgodba se razvija

Huda železniška nesreča v Španiji: umrlo več kot 40 ljudi

Madird, 28. 10. 2026 10.22 pred 9 minutami 2 min branja 20

Avtor:
N.L.
Železniška nesreča v Španiji

V Španiji pri Toledu se je zgodila huda železniška nesreča, v kateri se je po trčenju hitrih vlakov več vagonov prevrnilo. Prva poročila kažejo, da je umrlo na desetine ljudi, še sto naj bi jih bilo ranjenih. Vzrok nesreče še ni znan.

Nesreča se je zgodila okoli 8.30 med Moro in Urdo, ko je prvi vlak najverjetneje od zadaj trčil v drug vlak, pri tem je iztirilo več vagonov, ki so nato zgrmeli z nasipa.

V vlaku RENFE je bilo 397 potnikov, v vlaku IRYO 147, poroča AP. 

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Navedbe o številu smrtnih žrtev so različne, Antena3, ki navaja reševalne službe v Castilli-La Manchi, je najprej poročala, da je v trčenju vlakov umrlo najmanj 39 ljudi, nato se je po podatkih Civilne zaščite število žrtev povečalo na 46.

Na kraju so trije reševalni helikopterji, aktivirali so načrt za izredne razmere. Župan Urde Manuel Galan je napovedal, da pripravljajo center za oskrbo prizadetih, kraj tragedije naj bi obiskal tudi premier Pedro Sanchez, ki je družinam žrtvev že izrekel sožalje. 

Promet na hitri progi med Madridom, Ciudad Realom in Andaluzijo je do nadaljnjega prekinjen, poroča Antena3. Eden od vlakov pripada državnemu železniškemu podjetju, drugi pa zasebnemu ponudniku.

Zaradi tragične nesreče so danes v državi že odpovedali številne dogodke, med drugim je večina strank odpovedala predvolilne dogodke pred novembrskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Izjema je skrajno desna Vox, kjer je voditelj Santiago Abascal poudaril, da bodo še naprej kritični do stanja infrastrukture v državi, poročajo španski mediji.

Španijo sta v začetku leta pretresli dve hudi železniški nesreči s številnimi žrtvami. Januarja sta v Andaluziji trčila dva hitra vlaka, v nesreči je umrlo 46 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 120.

Le dva dni pozneje je lokalni vlak blizu Barcelone trčil v ostanke podpornega zidu, ki se je podrl na tire. Strojevodja je umrl, več deset potnikov pa je bilo poškodovanih. Španija se je 31. januarja z državno žalno slovesnostjo poklonila žrtvam. Nesrečam je sledila tudi stavka strojevodij.

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Španija železniška nesreča Toledo nesreča vlakov črna kronika

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Garammasala8
28. 10. 2026 11.38
Kritizira te naše vlake. Znanka, ki živi v Edinburgu, pravi, da mora od tam do Devona na jugu štirikrat prestopiti vlak.
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+1
1 0
Garammasala8
28. 10. 2026 11.41
Seveda je to Velika Britanija, ne Španija.
Odgovori
0 0
mbedrac
28. 10. 2026 11.38
Kako ne morejo preprečiti trčenja? Že en Google ali Apple bi lahko preko telefonov sprožil alarm, da se vlak približuje, pa da ne bi mogli na vlakih imet več svojih redundančnih sistemov? Eno je, če vlak iztiri ali naleti na skalo na tirih, trčenja bi pa morali preprečiti.
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+2
2 0
biggbrader
28. 10. 2026 11.24
Tudi v Španiji so premierja zasačili z roko v Đemu !
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+2
3 1
Teleport
28. 10. 2026 11.21
Grozno
Odgovori
+8
8 0
Limonček60
28. 10. 2026 11.17
Pol,bi pa nekateri radi tut pr nas vidli take vlake.Rajš pridem 15 minut prepozno,kot 15 minut prehitro,kot pa da me dajo v tisti'kufer',pa to
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+5
6 1
Hugh_Mungus
28. 10. 2026 11.29
Pozabljaš koliko žrtev je vsako leto na cestah... Letala in vlaki imajo glede na število transportiranih ljudi in opravljenih kilometrov izjemno malo nesreč in žrtev. Avtomobili tudi blizu ne pridejo
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+2
2 0
kacakacon
28. 10. 2026 11.06
pri hitrosti od 300 do 380km/uro nimaš več veliko možnosti..... RIP
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+6
6 0
spam1
28. 10. 2026 11.27
RENFE ni hitri vlak
Odgovori
0 0
St. Gallen
28. 10. 2026 11.52
AVE. je
Odgovori
0 0
zajfa
28. 10. 2026 11.00
To je to famozno državno - zasebno partnerstvo ... Katastrofa.
Odgovori
-3
2 5
biggbrader
28. 10. 2026 11.16
Verjetno res. Zasebniki ne tvegajo toliko in tudi pod večjim nadzorom so ! Španija je v določenem obdobju, pred dvema desetletjema postala evropska železničarska velesila, a je očitno zaostala v nadzoru sistema, saj se sedaj tam dogajajo največje katastrofe na modernih železnicah.
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+2
3 1
spam1
28. 10. 2026 11.30
Neumnost! Španija ima enega najbolje urejenih javnih prevozov na svetu. Mi lahko samo SANJAMO o čem takšnem.
Odgovori
-1
0 1
Hugh_Mungus
28. 10. 2026 11.30
Hahaha a zasebniki da ne tvegajo? A državna firma tvega? Za kaj že? Ves cilj zasebnega podjetja je profit in za to režejo kjer je le možno - najraje na varnosti in preventivi, ker se tam najmanj opazi.
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0 0
IceFashion
28. 10. 2026 11.00
Španija in Francija sta na številnih področjih družbenega razvoja močno nazadovali, podobno kot pred njima Italija. V zadnjih letih se soočata s številnimi težavami, ki kažejo na širše probleme pri razvoju in upravljanju države. Te težave poskušata reševati tudi s povečevanjem števila prebivalcev s priseljevanjem migrantov, vendar to samo po sebi ne odpravlja temeljnih problemov.
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+4
8 4
spam1
28. 10. 2026 11.32
Španija je nekaj stoletij pred nami pri družbenem razvoju
Odgovori
-1
0 1
Roadkill
28. 10. 2026 10.50
Veliko je teh hudih železniških nesreč v Španiji zadnja leta
Odgovori
+9
10 1
Mythra
28. 10. 2026 10.55
Španska vlada vlaga miljone v razvoj maroških železnic, medtem ko ima svoje zastarane in v slabem stanju.
Odgovori
+7
10 3
Roadkill
28. 10. 2026 11.19
ne trolaj
Odgovori
+2
3 1
spam1
28. 10. 2026 11.30
Španske železnice so ene najboljših na svetu.
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-2
0 2
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