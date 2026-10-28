Huda železniška nesreča v Španiji: umrlo več kot 40 ljudi

Nesreča se je zgodila okoli 8.30 med Moro in Urdo, ko je prvi vlak najverjetneje od zadaj trčil v drug vlak, pri tem je iztirilo več vagonov, ki so nato zgrmeli z nasipa.
V vlaku RENFE je bilo 397 potnikov, v vlaku IRYO 147, poroča AP.
Navedbe o številu smrtnih žrtev so različne, Antena3, ki navaja reševalne službe v Castilli-La Manchi, je najprej poročala, da je v trčenju vlakov umrlo najmanj 39 ljudi, nato se je po podatkih Civilne zaščite število žrtev povečalo na 46.
Na kraju so trije reševalni helikopterji, aktivirali so načrt za izredne razmere. Župan Urde Manuel Galan je napovedal, da pripravljajo center za oskrbo prizadetih, kraj tragedije naj bi obiskal tudi premier Pedro Sanchez, ki je družinam žrtvev že izrekel sožalje.
Promet na hitri progi med Madridom, Ciudad Realom in Andaluzijo je do nadaljnjega prekinjen, poroča Antena3. Eden od vlakov pripada državnemu železniškemu podjetju, drugi pa zasebnemu ponudniku.
Zaradi tragične nesreče so danes v državi že odpovedali številne dogodke, med drugim je večina strank odpovedala predvolilne dogodke pred novembrskimi predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Izjema je skrajno desna Vox, kjer je voditelj Santiago Abascal poudaril, da bodo še naprej kritični do stanja infrastrukture v državi, poročajo španski mediji.
Španijo sta v začetku leta pretresli dve hudi železniški nesreči s številnimi žrtvami. Januarja sta v Andaluziji trčila dva hitra vlaka, v nesreči je umrlo 46 ljudi, poškodovanih je bilo več kot 120.
Le dva dni pozneje je lokalni vlak blizu Barcelone trčil v ostanke podpornega zidu, ki se je podrl na tire. Strojevodja je umrl, več deset potnikov pa je bilo poškodovanih. Španija se je 31. januarja z državno žalno slovesnostjo poklonila žrtvam. Nesrečam je sledila tudi stavka strojevodij.
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