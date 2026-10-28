Huda železniška nesreča v Španiji: umrlo več kot 40 ljudi

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Huda železniška nesreča v Španiji AP

Huda železniška nesreča v Španiji AP

Huda železniška nesreča v Španiji AP

Huda železniška nesreča v Španiji AP

Huda železniška nesreča v Španiji Profimedia

Huda železniška nesreča v Španiji Profimedia

Huda železniška nesreča v Španiji Profimedia

Huda železniška nesreča v Španiji Profimedia

Huda železniška nesreča v Španiji Profimedia

















Nesreča se je zgodila okoli 8.30 med Moro in Urdo, ko je prvi vlak najverjetneje od zadaj trčil v drug vlak, pri tem je iztirilo več vagonov, ki so nato zgrmeli z nasipa. V vlaku RENFE je bilo 397 potnikov, v vlaku IRYO 147, poroča AP.

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Navedbe o številu smrtnih žrtev so različne, Antena3, ki navaja reševalne službe v Castilli-La Manchi, je najprej poročala, da je v trčenju vlakov umrlo najmanj 39 ljudi, nato se je po podatkih Civilne zaščite število žrtev povečalo na 46. Na kraju so trije reševalni helikopterji, aktivirali so načrt za izredne razmere. Župan Urde Manuel Galan je napovedal, da pripravljajo center za oskrbo prizadetih, kraj tragedije naj bi obiskal tudi premier Pedro Sanchez, ki je družinam žrtvev že izrekel sožalje.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Prekinjen železniški promet v Španiji AP

Prekinjen železniški promet v Španiji AP

