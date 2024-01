Huda zima v skandinavskih deželah, temperature tudi do minus 40

Nikkaloukta, majhna vas, v kateri prebivajo avtohtoni Laponci na severu Švedske, je letos najbolj občutila zimo. V torek zjutraj so se namreč prebudili v mrzlo jutro, termometri so kazali minus 41,6 stopinje Celzija, poroča AP.

"To je najnižja temperatura, ki smo jo do zdaj imeli to zimo, in na severu bo še naprej precej hladno," je pojasnil meteorolog švedske javne radiotelevizije SVT Nils Holmqvist. Na več krajih na severu Švedske so zabeležili temperature, ki so se spustile tudi do –30 stopinj Celzija, švedski meteorološki in hidrološki inštitut pa je v več krajih na severu države izdal opozorilo za sneg in veter v osrednji in južni Švedski.

Tudi sosednja Finska je ni odnesla bolje. Rekordno nizke temperature letošnje zime so zabeležili v severozahodnem mestu Ylivieska, kjer so se temperature spustile na –37,8 stopinje Celzija, napovedano pa je, da se bodo temperature spustile še nižje, tudi do –40.

Finska prestolnica Helsinki jo je odnesla kanček bolje, temperature se tam gibajo med –15 in –20 stopinj Celzija.