Hude nevihte pestijo dele ZDA, možnost tornadov

Vremenoslovci pričakujejo, da se bo hladna fronta do torka premaknila z vzhodne obale in s seboj prinesla močno hladnejše vreme. Havaje pa je prizadel ločen sistem neviht, ki je čez vikend povzročil hude poplave, poroča AP.

Nacionalna vremenska služba je opozorila na vrsto hudih neurij z uničujočimi vetrovi, ki bodo prečkala večji del vzhodnega dela ZDA. Po nedeljskih nevihtah so se nevihte razširile čez doline Misisipija, Tennesseeja in Ohia. Nevihta naj bi dosegla Apalače in se nato premaknila proti vzhodni obali, kjer pričakujejo "hude nevihte z razširjenimi uničujočimi vetrovi in več tornadi", je sporočila služba.

Vremenska služba je sporočila, da bo v ponedeljek popoldne najverjetneje najbolj uničujoč veter dosegel odsek od delov Južne Karoline do Marylanda. To bi lahko vključevalo Raleigh, Severno Karolino, Richmond, Virginijo in prestolnico države.

Uradniki so sporočili, da bodo šole v Raleighu in Chapel Hillu v Severni Karolini v ponedeljek zaprte. Guverner Josh Stein je prebivalce pozval, naj na svojih telefonih omogočijo opozorila v sili pred pričakovanimi sunki vetra s hitrostjo 119 km/h.

Poleg tega, da nevihta ogroža življenja in premoženje, je prizadetih tudi več večjih letališč, pravi višji meteorolog pri AccuWeatherju Tyler Roys.