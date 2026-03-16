Tujina

Hude nevihte pestijo dele ZDA, možnost tornadov

Washington, 16. 03. 2026 12.18 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Poplavljen Chicago

Hude nevihte so zajele večji del ZDA in ceste v srednjezahodnem delu naredile neprevozne. Vremenoslovci so sporočili, da so srednjeatlantske zvezne države in Washington najbolj ogrožene zaradi močnih vetrov in tornadov.

Vremenoslovci pričakujejo, da se bo hladna fronta do torka premaknila z vzhodne obale in s seboj prinesla močno hladnejše vreme. Havaje pa je prizadel ločen sistem neviht, ki je čez vikend povzročil hude poplave, poroča AP.

Močne nevihte in nevarnost tornadov

Nacionalna vremenska služba je opozorila na vrsto hudih neurij z uničujočimi vetrovi, ki bodo prečkala večji del vzhodnega dela ZDA. Po nedeljskih nevihtah so se nevihte razširile čez doline Misisipija, Tennesseeja in Ohia. Nevihta naj bi dosegla Apalače in se nato premaknila proti vzhodni obali, kjer pričakujejo "hude nevihte z razširjenimi uničujočimi vetrovi in več tornadi", je sporočila služba.

Vremenska služba je sporočila, da bo v ponedeljek popoldne najverjetneje najbolj uničujoč veter dosegel odsek od delov Južne Karoline do Marylanda. To bi lahko vključevalo Raleigh, Severno Karolino, Richmond, Virginijo in prestolnico države.

Uradniki so sporočili, da bodo šole v Raleighu in Chapel Hillu v Severni Karolini v ponedeljek zaprte. Guverner Josh Stein je prebivalce pozval, naj na svojih telefonih omogočijo opozorila v sili pred pričakovanimi sunki vetra s hitrostjo 119 km/h.

Poleg tega, da nevihta ogroža življenja in premoženje, je prizadetih tudi več večjih letališč, pravi višji meteorolog pri AccuWeatherju Tyler Roys.

Velike snežne padavine v Minnesoti, Wisconsinu in Michiganu

Roys je dejal, da bo na območju od osrednjega Wisconsina do zgornjega polotoka Michigan verjetno zapadlo več kot 60 centimetrov snega, na posameznih območjih polotoka pa bo zapadlo več snega, je dejal. Manjše količine snega v krajih, kot sta Chicago in Milwaukee, bodo v ponedeljek verjetno povzročile težave potnikom, je dodal.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
16. 03. 2026 13.59
O kaka škoda, da je celotna vojska ZDA na drugem koncu sveta, pa tako bi prav prišle dodatne roke.
