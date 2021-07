Hude poplave na Kitajskem: 12 mrtvih, evakuirali več kot 100.000 prebivalcev

Na Kitajskem so med poletno deževno dobo značilne velike količine padavin in tudi poplave, toda prebivalci province Henan takšnega ekstremnega vremena ne pomnijo. Huda neurja, ki so povzročila obsežne poplave, so zajela provinco Henan, najhuje je v glavnem mestu Žengžou. Vremenoslovci iz mesta Žengžou, skoraj 700 kilometrov jugovzhodno od Pekinga, so sporočili, da evidenco količine padavin natančneje vodijo zadnjih 60 let in da takšnih količin že dolgo niso zabeležili.

Voda je drla z vseh strani, pripovedujejo tisti, ki so jih uspeli rešiti z metroja. Velike količine vode so zalivale ceste, ogrožen je bil sistem javnega prevoza, oblasti so morale prekiniti tudi letalski promet. Nekateri prebivalci so celo prenočili na svojih delovnih mestih ali v hotelih. Wang Guirong, 56-letni vodja restavracije, je dejal, da namerava spati na kavču v svoji restavraciji, saj so oblasti sporočile, da se ne more vrniti v svoj dom. "Vse življenje živim v Žengžouju in še nikoli nisem videl tako močne nevihte," je dejal Wang. Ogrožene so tudi šole in vrtci, mnogo otrok je ostalo ujetih v izobraževalnih ustanovah.