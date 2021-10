Hude poplave na Siciliji: umrli najmanj dve osebi

V bližini mesta Scordia na Siciliji so v ponedeljek našli truplo 67-letnega moškega, ki ga je odnesla deroča reka. Reševalci še vedno iščejo njegovo soprogo. Včeraj so našli še eno moško truplo, poroča BBC.

Župan Catanie Salvo Pogliese je zaradi izrednih vremenskih razmer odredil zaprtje vseh podjetij v mestu, delujejo le nujne storitve. "Pozivam prebivalce, naj ne zapuščajo svojih domov, razen ko je to nujno potrebno, saj so ceste povsem poplavljene," je zapisal na Facebooku.

Glavna ulica v Catanii Via Etnea se je spremenila v reko, trgi pa v jezera. Številni domovi so ostali brez električne energije, zaprte so tudi šole.

Italijanska civilna zaščita je že včeraj izdala opozorila za več delov Sicilije in Kalabrije. Obilne padavine in močan veter predstavljajo grožnjo ljudem in stavbam, so zapisali. Italijanski meteorologi poročajo, da je vzhodni del Sicilije prizadel redek sredozemski orkan, v prihodnjih dneh pa izboljšanja še ni na vidiku.