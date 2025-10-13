Hude poplave v Kataloniji: voda odnašala vse pred seboj

"Situacija je zapletena, napoveduje se še več dežja," je po poročanju BBC dejala predstavnica Aemet. V delti reke Ebro v 12 urah pričakujejo okoli 180 milimetrov dežja.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, na katerih je videti reko blatne vode, ki preplavlja kraja La Rapita in Santa Barbara v Tarragoni in odnaša vse pred seboj.

Po navedbah katalonskih gasilcev so poplavne vode presenetile ljudi. Številni so ostali ujeti v stavbah in vozilih.

Železniške povezave med Barcelono in Valencio v istoimenski sosednji pokrajini so prekinjene. Oblasti so tudi sporočile, da bo na petih posebej ogroženih območjih v regiji danes odpovedan pouk, kot tudi vse športne in družabne dejavnosti. Prebivalce so pozvali, naj se izogibajo potovanjem in delajo od doma.

Vzhodno Španijo, zlasti regijo Valencia, so uničujoče poplave prizadele pred enim letom. V njih je življenje izgubilo več kot 230 ljudi.