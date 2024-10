Ligurijo prizadele poplave in plazovi, deževja pa še ni konec

V obdobju 18 ur so v Liguriji namerili 200 milimetrov dežja. Oblasti opozarjajo na veliko namočenost terena, saj je obenem v 30 dneh padlo že 650 litrov padavin na kvadratni meter, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Za celotno območje Ligurije so oblasti danes izdale oranžno raven opozorila, vremenoslovci pa napovedujejo prihod nove nevihtne fronte, ki bo dosegla severozahod Italije, in s tem dodatne padavine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Iz več krajev v deželi so že v sredo poročali o poplavah. Vodotoki so bregove med drugim prestopili v vaseh Ferrania, Altare in Cairo Montenotte nad pristaniškim mestom Savona, od koder prav tako poročajo o poplavljenih ulicah.

Več cest je zaprtih zaradi poplav in podrtih dreves. Nekaj časa na enem od odsekov ni bila prevozna niti avtocesta, ki povezuje Genovo in Ventimiglio. Ponekod so zaradi nevarnosti razlivanja rek začasno ukinili tudi nekatere železniške povezave.

Neurje je v sredo povzročilo tudi nekaj zamud na genovskem letališču Cristoforo Colombo. Šole so danes zaprte v treh od štirih pokrajin znotraj dežele - v Genovi, Savoni in La Spezii. Slednja je v zadnjem neurju tudi sicer najhuje prizadeto območje in šole ohranja zaprte še v petek.