Hude poplave v Španiji: umrli dve osebi, reševalne akcije, odpovedan pouk ...

Neurje, ki je v nedeljo zajelo vzhod Španije, je terjalo dve življenji. V enem primeru je v okolici Barcelone umrla ženska, ki je padla v potok, močan tok pa jo je odnesel do morja. O smrtni žrtvi so poročali tudi v mestu Sagunto.

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Neurje v Španiji AP

Neurje v Španiji AP





V Valencii danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi hudih nalivov. Iz videoposnetkov, ki jih je objavila regionalna meteorološka služba je videti, kako voda dere po ulicah Valencie in province Alikante ter ponekod odnaša tudi vozila.

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Zaradi hudih poplav so španske regionalne oblasti za danes odpovedale pouk na otokih Majorka, Ibiza in Formentera. Pouk so odpovedali tudi v Valencii, kjer bo doma ostalo skoraj 81.000 otrok, v provinci Alikante pa so pouk odpovedali za približno 22.000 otrok.

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Španske reševalne službe v Valencii, Kataloniji, Andaluziji in na Balearskih otokih so že v nedeljo poročale o več sto primerih poplavljenih hiš, cest in podrtih drevesih.

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