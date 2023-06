Hudi izgredi v ženskem zaporu v Hondurasu: umrlo najmanj 41 zapornic

Priče poročajo, da so nasilje v zaporu Tamara, severozahodno od prestolnice Tegucigalpa, začele pripadnice tolpe Barrio 18, ki so streljale na druge zapornice, jih zabadale in zažigale. Šlo naj bi za spopad s pripadnicami rivalske tolpe Mara Salvatrucha (MS-13).

V bolnišnici v Tegucigalpi so zaradi strelnih ran in vbodnih ran z nožem zdravili najmanj sedem zapornic, so povedali tamkajšnji zaposleni.

Predsednica Hondurasa Xiomara Castro je dejala, da so bili izgredi načrtovani in naj bi potekali z vednostjo paznikov, zato je napovedala drastične ukrepe proti odgovornim.

Vodja sistema državnih zaporov Julissa Villanueva pa je povedala, da se je upor verjetno začel zaradi nedavnih poskusov oblasti, da bi zatrle nezakonite dejavnosti v zaporih. Šlo naj bi za odziv na ukrepe, ki jih oblasti izvajajo proti organiziranemu kriminalu.

Za hudo nasilje v zaporih in tudi na ulicah v Hondurasu, Gvatemali in El Salvadorju so v večini odgovorne ulične tolpe. Tudi v državnih zaporih, kjer zaporniki pogosto sami določajo pravila in prodajajo prepovedano blago, imajo kriminalne združbe veliko nadzora.

Gre za najhujšo tragedijo v ženskem zaporu v Srednji Ameriki po letu 2017, ko so dekleta v mladinskem prevzgojnem zavodu v Gvatemali zažgala vzmetnice v znak protesta proti posilstvom in drugemu slabemu ravnanju v hudo prenapolnjenem zavodu. V požaru je takrat umrlo 41 deklet. Najhujša tovrstna tragedija se je prav tako zgodila v Hondurasu, v zaporu Comayagua, ko je v požaru, ki ga še niso pojasnili, leta 2012 umrlo 361 ljudi.