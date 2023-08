Hudi nalivi v Liguriji, Lombardija obarvana rdeče

Ciklon, ki se bliža Sloveniji, je že sinoči zajel dele Italije. V Genovi je bilo zaradi naliva zaprtih več postaj podzemne železnice in podhodov, poročali so tudi o izpadih oskrbe z električno energijo. Moten je bil tudi železniški promet na progi med Genovo in Torinom, kjer se je ustavilo več vlakov.

V Lombardiji sicer danes velja rdeče opozorilo zaradi neurij, v Liguriji, pokrajini Bolzano, večjih delih Piemonta, delu Toskane in Benečije (Veneta) ter v Furlaniji - Julijski krajini pa oranžno. V delih Toskane so zato danes zaprti parki, pa tudi šole in nekateri vrtci. V mestu Carrara so zaprti tudi športni centri in pokopališča, še poroča Ansa.

Ciklon, na katerega se pripravljajo Italijani, bo dopoldan zajel tudi zahodni del Slovenije. V tem delu države bi lahko zaradi dolgotrajnih nalivov poplavljali pritoki in hudourniki, na vzhodu pa bi se lahko zaradi zmede hladne in tople zračne mase pojavila toča in močan veter.