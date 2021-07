Hudi nalivi v Londonu: poplavljeni bolnišnici bolnike prosili, naj ne prihajajo

Hudi nalivi v Londonu so težave povzročili na cestah in postajališčih, poplavilo je tudi nekatere domove. Londonska gasilska enota je sporočila, da je v nekaj urah sprejela približno 300 klicev, povezanih s poplavami.

Številna vozila so obtičala na poplavljenih cestah, uradniki pa so ljudi pozvali, naj v teh nevarnih razmerah ne potujejo. Nekatere ceste v prestolnici so tudi povsem zaprli, med drugim predor Blackwall in dele severne obvoznice, poroča BBC.

Bolnišnici Whipps Cross in Newham v vzhodnem Londonu sta paciente pozvali, naj se za nujno oskrbo obrnejo na druge zdravstvene ustanove, preusmerili so tudi reševalna vozila.