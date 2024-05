Hudi tornadi in nevihte v ZDA: 'V dveh minutah je izginilo vse'

Sedem ljudi je bilo ubitih v severnem Teksasu, pet v Arkansasu, dva v Oklahomi in eden v Kentuckyju. Še več deset ljudi je bilo ranjenih, skoraj 500.000 oseb v več zveznih državah pa je v nedeljo ostalo brez električne energije, poroča BBC.

Teksaški guverner Greg Abbott je povedal, da so za več kot tretjino vseh okrožij v Teksasu razglašene izredne razmere. Šerif Ray Sappington iz okrožja Cook v Teksasu je dejal, da sta med smrtnimi žrtvami tudi dva otroka, stara dve in pet let, umrli pa so še trije člani iste družine.