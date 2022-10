'Hudičevi morilci' sejali strah po Berlinu: ropali upokojence, dva ubili

Poleg treh aretiranih oseb, nemška policija išče še vsaj dve osebi, ki ju sumijo sodelovanja v zločinski organizaciji. Aretirane osebe so stare 22, 23 in 37 let. Skupina zločincev je napade na starejše občane izvedla med julijem in septembrom. Napadali so v Berlinu in okolici, poroča Nova.rs.

Med ropi so ubili tudi 83-letnika in 67-letnico. Sosedje ubitega 83-letnika so poročali, da so iz njegovega stanovanja slišali prepir in razgrajanje - zato sklepajo, da so napadalci žrtev mučili, dokler ni povedala, kje ima pospravljen denar. Policisti napadalcem pripisujejo še vsaj štiri druge primere "razbojništva".

Nemočne žrtve

Roparji so si za žrtve zbrali upokojence, saj so se težje upirali. Prvi rop so izvedli julija. Takrat so zločinci vdrli v stanovanje starejšega poročenega para, ju zvezali, jima grozili z nožem in ju tepli. Ko sta povedala, kjer imata shranjen denar, so roparji denar pobrali in pobegnili s kraja zločina. Starejša občana sta se uspela odvezati, nato sta poklicala policiste. Zaradi napada sta utrpela hujše poškodbe glave.

Podoben napad se je zgodil 25. julija, ko sta dva izmed treh aretiranih napadla 82-letnika. Tudi njemu sta roparja vdrla v stanovanje, ga zvezala in ukradla dragocenosti.