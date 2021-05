Hudo neurje na Kitajskem terjalo najmanj 11 življenj, na tisoče evakuiranih

Vzhod Kitajske je prizadelo silovito neurje. Najhuje je bilo v mestu Nantong blizu Šanghaja, kjer je veter dobesedno ruval in po zraku nosil drevesa, z zgradb so padali strešniki, prevračalo je avtomobile. Umrlo je najmanj 11 ljudi, še najmanj 102 pa sta ranjena, poročajo tuji mediji.

Lokalne oblasti so sporočile, da je 3050 ljudi moralo zapustiti svoje domove.

Sunki vetra so dosegali hitrost več kot 160 kilometrov na uro. Prevrnili so tudi ribiško ladjo, dva člana posadke so uspeli rešiti, še devet jih pogrešajo; v teku je iskalna akcija. Podrto drevo je pod seboj pokopalo avtomobil, ki so ga morali odstraniti z žerjavom, veje pa z motorno žago.

Oskrba z električno energijo je bila v Nantongu prekinjena, a so jo že uspeli znova vzpostaviti.

Posnetki, ki so zaokrožili po spletu, kažejo uničenje, ki ga je neurje pustilo za sabo – podrta drevesa, poškodovani avtomobili, razbito steklo, ki ga zdaj skupaj s smetmi, ki jih je nanosil orkanski veter, odstranjujejo in čistijo z ulic.