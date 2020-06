Hudo neurje s točo v Istri in Zagrebu, nad Kvarnerjem nastala velika vodna tromba

V sredo popoldan se je močno neurje razbesnelo nad delom Istre, v večernih urah pa še v okolici Zagreba. Poročajo o hudih nalivih, gosti toči in močnem vetru. Prav tako je nad morjem v Kvarnerskem zalivu nastala res velika vodna tromba, ki pa k sreči ni prišla do kopnega.

Popoldansko nestabilno vreme je veliko nevšečnosti povzročilo pri naših južnih sosedih. Sredi popoldneva so o neurju z gosto in srednje veliko točo poročali v Istri. Toča je povzročila precejšnjo materialno škodo na vozilih in na kmetijskih pridelkih. V Kvarnerskem zalivu pa je nastala velika vodna tromba, vodni tornado, ki pa se k sreči ni približal kopnemu, da bi povzročil večjo škodo.

So pa trombo številni ujeli v objektive svojih telefonov, saj jo je bilo moč videti na Reki, Lovranu, Opatiji, celo na Krku in Cresu. "Nastala je na odprtem morju in po okoli 10 minutah izginila. Res je bila ogromna, redko lahko opazujemo tako velike," je za lokalni časnik dejala bralka. "Premikala se je iz Ike proti Krku. Mrcina," pa so trombo opisali na portalu Istramet in objavili posnetke.

