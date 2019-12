Huda neurja na Hrvaškem, z bagri vlekli avtomobile iz toče in rek

"To ni nenavaden pojav. Ogromen nevihtni kumulonimbus je pripotoval iz Italije v Dalmacijo. Na območju Zadra je padlo sedem litrov dežja na kvadratni meter,"je za Jutarnji listdejal dežurni meteorolog Anđelko Vidović .

Pojasnil je, da je bilo v devet kilometrov visokem kumulonimbusu, ki se je zadrževal na območju Zadra, veliko energije. Po Pakoštanah je oblak potoval naprej v Knin in naprej v Bosno in Hercegovino.

Kot je razvidno iz videa, objavljenega na Facebook strani "Gasilci - oni so naši junaki", so v Pakoštanih morali avtomobile zaradi toče z bagri vleči na prosto. Škoda je velika, a na srečo ni bil nihče poškodovan. Na nekaterih mestih je zapadlo več kot pol metra toče.

Močan dež je prizadel tudi severni Jadran, v zaledju Kvarnerja so na več merilnih postajah izmerili, da je padlo več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter – torej v enem dnevu več kot ga običajno pade ves december.

Reka Pazinčica v Istri se je razlila, poplavljena so bila polja v bližini Cerovlja in nekatere lokalne ceste. Gasilci so morali iz reke izvleči tudi avtomobil, ki ga lastnik ni uspel pravi čas rešiti. Vreme naj bi se umirilo v začetku tedna, nov val padavin pa je napovedan za konec naslednjega tedna.