Hudo neurje v Italiji: poplavljeni trgi in ulice, hudournik odnesel kmeta

Na severu Italije pogrešajo 58-letnega moškega, ki ga je v bližini Torina, skupaj s traktorjem, odnesel narasel hudournik. Oblasti se bojijo, da je moški umrl. Neurja so bila sicer napovedana, a je prebivalce presenetilo, kako silovita so bila. Poplavljene so ulice in trgi, voda je vdirala tudi v hiše. Zaradi poplav je prekinjenih več cestnih povezav, odrezanih je ostalo več deset oseb.

Vremenska fronta nad Italijo se še ni umirila, meteorologi so za petek vremensko opozorilo izdali za šest regij. Medtem se gasilci in ostale službe trudijo sanirati škodo po četrtkovih neurjih, ki so pustošila po severu Italije. Najhuje je v dveh italijanskih deželah, v Piemontu in Lombardiji, kjer so poplavljena številna mesta, ceste so se spremenile v reke.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, pristojni še vedno iščejo pogrešanega kmeta, ki ga je v kraju Feletto blizu Torina v četrtek skupaj s traktorjem odnesel narasel hudournik. V Torinu in na območjih Val di Susa in Val Chisone so gasilci delali že od zgodnjega četrtkovega jutra, saj se je reka Gerdardo začela razlivati že takrat. Narasla reka je nato zrušila tudi most. O poplavah poročajo tudi z območja Milana, kjer so se razlile reke Seveso, Olona in Lambro. Zaradi poplav so morali pristojni prekiniti storitve na mestni liniji podzemne železnice M2 med Famagosto in Assagom. Prvič od ustanovitve leta 1976 je prenehala oddajati postaja Radio Popolare, saj jih je zalila meteorna voda.