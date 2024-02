Hudo neurje v Kaliforniji terjalo več žrtev, razglasili so izredne razmere

V Kaliforniji so doslej potrdili tri smrtne žrtve neurja, pri čemer je v vseh treh primerih šlo za moške, na katere so padla drevesa. Eden je umrl v ponedeljek v okolici Sacramenta, že v nedeljo pa so dve smrtni žrtvi zabeležili na severu ameriške zvezne države.

Ameriški mediji poročajo, da so zemeljski plazovi v Los Angelesu in okolici pokopali nekaj avtomobilov in poškodovali več hiš. Izbruhnilo je šest požarov, gasilci pa so poleg tega reševali brezdomce, hišne ljubljenčke in voznike avtomobilov, ki so jih ujele poplavne vode.