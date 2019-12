Hudo onesnaženje hrvaške reke, ki se izliva v Jadransko morje

Po besedah ​​njihovega sogovornika, inženirja kemijske tehnologije in nekdanjega zaposlenega propadle tovarne, ki je bil v obdobju od leta 2006 do 2010 najet kot strokovnjak v zadnji, tretji fazi sanacije, je neodgovorno in najverjetneje kaznivo dejanje posameznikov, med demontažo tovarniških obratov, v okolje "spustilo" približno 120.000 kubičnih metrov različnih sestavin, ki se uporabljajo pri proizvodnji glinice iz boksitne rude.

Raven onesnaženosti okolja in reke Zrmanje vključuje približno 44 milijonov litrov nevarnega alkalnega materiala, približno 5000 litrov PCB (poliklorirani bifenili) iz transformatorjev, ki je rakotvoren. Onesnaženje s PCB v Sloveniji poznamo iz Bele krajine, ko so neprimerno odloženi odpadki "posrkbeli" za hudo onesnaženje reke Krupe, posledice pa okolje in ljudje čutijo še danes. V sami tovarni pri reki Zrmanji so prav tako hranili več kot 100 radioaktivnih ostankov t. i. merilnikov pretoka v pločevinkah, ki so jih pozneje kmetje na bližnjih Jasenicah uporabljali kot uteži za seno, piše Slobodna Dalmacija.

Vir je za Slobodno Dalmacijo razkril, da je nafta v podzemlju Zrmanje končala po zaslugi kradljivcev železa, ki so med dvema rezervoarjema za mazut prerezali jeklene cevi, delno že leta 2004. V naslednjih letih je sanacija potekala izredno počasi, najpogosteje pa ni in so bili rezervoarji ter druge surovine prepuščene času in vremenu. Čeprav so tovarno zaprli še v času vojne na Hrvaškem, je dolga leta veljala za pralnico denarja, bila je tako imenovan "objekt za sanacijo", ki je črpal ogromne količine denarja.

"Tisti, ki so bili zadolženi za demontažo tovarne, so se ukvarjali s prodajo delov, tako da so veliko zaslužili. Danes se nekateri od njih javljajo in kličejo na pomoč državo, druge pa omenjajo kot krivce za onesnaževanje, a v resnici so bili oni", je še povedal vir Slobodne Dalmacije.

Prve slike novega izliva v Zrmanjo, pa tudi Novigradskega morja, ki s Karinskim morjem predstavlja krhek ekosistem, je v javnost dal Igor Jurjevićiz Obrovca. Ko je od prijatelja iz Maslenice slišal, da so se v Novigradskem morju spet pojavili veliki oljni madeži, je takoj skočil do reke in z dronom naredil več posnetkov in tako odkril izvor onesnaženja.