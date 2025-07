Hudo poškodovan dojenček v umetni komi, a stabilen

Nato naj bi trajalo več kot uro, da so otroka s hudimi poškodbami pripeljali v zagrebško bolnišnico, kjer je zdravstveno osebje nemudoma posumilo na morebitno nasilje in obvestilo policijo.

Otrok je medtem, kot je razkrila tiskovna predstavnica okrožnega sodišča Ivana Bilušić , utrpel zlom čelne kosti, krvne strdke in zlom več vretenc. Kot je poročal portal, naj bi 30-letnik v zgodnjih jutranjih urah doma pazil na dojenčka in petletnega otroka, ko naj bi mlajši v posteljici zajokal. "Očeta sumimo, da je takrat otroka vzel v naročje in ga tako močno stresel, da je utrpel dihalno stisko in izgubil zavest," je dejala Bilušićeva.

Kot smo poročali, je za kaznivo dejanje, ki je povezano z otrokovimi pravicami, zagrožena zaporna kazen od treh do petih let, če gre za hujše telesne poškodbe ali resno oslabljeno zdravje otroka, se kazen dvigne do osem let zapora, če pa bi otrok umrl, bi lahko obtoženi prejel do 15 let zapora.